Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) pozvali su gospođu Irenu Khan, specijalnu izvjestiteljicu Ujedinjenih naroda za slobodu izražavanja i mišljenja, da se hitno uključi u zaštitu novinara/ki i medijskih ekipa u ratnoj zoni pojasa Gaze koji su svakodnevno izloženi ubistvima, ranjavanjima i drugim sigurnosnim rizicima tokom obavljanja profesionalnih novinarskih zadataka.

Predsjednik Udruženja/udruge BH novinari Marko Divković ističe kako je u sadašnjem trenutku najgore ćutati i okretati glavu od svakodnevnog krvoprolića.

"Ono što smo zapravo mogli jeda pozovemo međunarodne zvaničnike da učine sve što prije i što efikasnije da se novinarski posao u Gazi obavlja maksimalno sigurno. Mi pri tome ne mislimo samo na novinare Palestince nego na sve novinare, novinare iz drugih zemalja, kolege iz Izraela, dakle generalno na novinare. Zašto smo se oglasili? U ovoj situaciji najgore je ćutati i reći kako nas sve to ne zanima, kako je to daleko. Mi koji smo rat proveli u Bosni i Hercegovini dobro znamo taj osjećaj nemoći, kada očekujete bilo kakvu pomoć, a nje nema. Odnos međunarodne zajednice prema problemu u Gazi, prema stradanjima civila, prema stradanjima novinara podsjeća doslovce na stradanja u Bosni i Hercegovini. Negdje sam skoro objavio jedan kratak post da me vapaji civila iz Gaze podsjećaju na zadnja obraćanja Nine Ćatića iz Srebrenice. Ta neka podudarnost nas koji smo ovdje u Bosni i Hercegovini doživjeli je zapravo ono što unosi nemir. Ne treba ćutati makar smo mi izuzetno svjesni naše nemoći, ali smo pozvali gospođu Irenu Khan i ostale čimbenike da učine maksimalno što prije i što efikasnije“, naveo je Marko Divković, predsjednik Udruženja/udruge BH novinari.

Upravni odbor BH novinara ističe da je organizacija Reporteri bez granica (RSF) izvijestila o ubistvu 34 novinara i uništavanju 50 redakcija medija u Gazi. Ova organizacija je pozvala tužioce Međunarodnog krivičnog suda (ICC) u Den Haagu da istraže ove slučajeve.

RSF je također podnio pritužbu ICC za osam palestinskih novinara, za koje kažu da su ubijeni u izraelskom bombardovanju civilnih područja u Gazi, i jednog izraelskog novinara, ubijenog tokom napada Hamasa na jugu Izraela.

Istovremeno, Komitet za zaštitu novinara (CJP) izvještava o ubistvu 31 novinara do početka novembra ove godine, među kojima je 26 Palestinaca, četiri Izraelca i jedan Libanonac.