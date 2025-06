"Mi smo propovjednici istine, pravde, slobode i ljubavi i to želimo i za ljude u Svetoj zemlji, Ukrajini, Bosni i Hercegovini, za svakog čovjeka, za svaki narod, za sve jednako", kazao je vrhbosanski nadbiskup metropolit monsinjor Tomo Vukšić odgovarajući na pitanje o stavu u vezi s događajima u Svetoj zemlji.

U Sarajevu je danas završena Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine.

Nakon redovnog zasjedanja medijima u Sarajevu obratio se predsjednik Biskupske konferencije BiH Tomo Vukšić, nadbiskup metropolita vrhbosanskog, i dopredsjednik Konferencije mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj monsinjor Petar Palić.

"Katolička crkva i mi kao članovi katoličke crkve s punim uvjerenjem imamo socijalni nauk crkve koji, između ostalog, tretira i pitanje mira i potrebe mira među ljudima", rekao je Vukšić govoreći o Svetoj zemlji i trenutnoj situaciji.

Citirao je okružnicu pape Ivana Pavla 23. iz 1963. godine.

"On je u onim okolnostima velike napetosti tzv. kubanske krize, objavio veliku okružnicu s temom 'Mir na zemlji'. U tom svom dokumentu postavlja četiri velika načela za koja smatra da ih je potrebno implementirati, ostvarivati, a kako bi se mogao ostvariti mir, a to su: istina, pravda, sloboda i ljubav. Sva četiri jednako vrijedna za svakog čovjeka i svaki narod. I u ovim okolnostima, nereda koji postoje i na području Svete zemlje i Ukrajine, nedavno sam pročitao da se na čak 55 mjesta u ovom trenutku vodi rat, ova načela jednako vrijede za svako područje. Mi smo propovjednici istine, pravde, slobode i ljubavi i to želimo i za ljude u Svetoj zemlji i za ljude u Ukrajini, Bosni i Hercegovini, za svakog čovjeka, za svaki narod, za sve jednako", istakao je Vukšić.

Dopredsjednik Konferencije monsinjor Palić kazao je da im je kao zadaća ostala izrada dokumenta o odgoju i obrazovanju svećeničkih kandidata.

"Tu se trebaju uzeti u obzir i okolnosti i mjesta i vremena, ali i ono s čime se crkva danas susreće, a to je trend opadanja svećeničkih zvanja, barem na području Evrope", rekao je Palić.

Prošlog mjeseca je učestvovao na 16. skupštini Biskupske sinode u Rimu.

"To je važan susret za cijelu katoličku crkvu. Na tom su susretu predstavnici svih biskupskih konferencija. Ali je ovaj susret bio specifičan i po tome što je bilo učesnika koji nisu bili biskupi. To je zapravo bila želja pape Franje, da čuje i vjernike laike, redovnike, redovnice o važnoj temi zajedničke odgovornosti u našem poslanju u današnjem svijetu, a to je navještanje radosne vijesti. Naravno, da one teme koje su dominantne u Africi ili na drugim kontinentima, nisu iste kao kod nas u Evropi. Ali to je bilo važno čuti", pojasnio je Palić.