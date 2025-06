Tačno u 10 sati i 16 minuta kao tužnog devetog novembarskog dana 1993. kada je srušen, sa Starog mosta je izveden skok bez aplauza, nakon što su prema rijeci poletjele latice cvijeća. Na taj način, simbolično su članovi Kluba skakača u vodu “Mostari“ obilježili godišnjicu rušenja ovog simbola grada i države Bosne i Hercegovine.

“Kao i svake godine, trideseti puta, u 10 sati i 16 minuta izlazimo na most, bacamo u rijeku ljiljane i izvodimo skok bez aplauza. I dok je našeg Kluba to ćemo obilježavati. Jako važno je da se ovaj datum ne zaboravi, kao što je važno i obilježavanje obnove Starog mosta, možda je ovo i važnije. Poruka je da što više građana Mostara dođe i s nama obilježi ovaj datum, bez obzira na vjeru i naciju, onako kako se okupe na obilježavanju obnove Starog mosta. Isto tako trebaju doći na obilježavanje godišnjice rušenja. Pozivamo gradonačelnika i sve vijećnike u Gradskom vijeću“, rekao je predsjednik Kluba skakača u vodu, Lorens Listo.

Za Haruna Bajgorića koji je izveo skok, današnji je “let“ poseban.

“Ovo je za mene kao skakača i privilegija. Imam čast izvesti ovaj skok. Nadam se da se ovo više nikada neće ponoviti. Drugačiji je od ostalih skokova. Datum je drugačiji, to je skok bez aplauza“, rekao je.

Upućene su poruke mira i apel svijetu da se prestane ratovati i ubijati.

“Na ovaj tužni dan, teško je priznati, ali izgleda da čovječanstvo nije izvuklo pouku. I zato je važno obilježavati ovaj dan. Dan koji je nama jako bitan. U tim godinama su grozne vijesti stizale jednu drugu. Na ovaj dan u Sarajevu su poginuli učiteljica Fatima Gunić i njeni učenici. Vidimo šta se dešava u svijetu i zato treba obići svijet da ljudima konačno nešto dođe u glavu. Da prestanu gluposti, uništavanja i ubijanja ljudi. Nadam se da će nekom doći do ušiju i da ćemo početi ljudski razmišljati“, izjavio je Saša Oručević, mostarski glumac, aktivista i član “Mostara“.

Stari most je srušen granatama ispaljenim sa položaja HVO-a na brdu Hum. Ljetos je u javnost procurio snimak bojovnika koji gađaju spomenik. Most je naručio sultan Sulejman Veličanstveni 1557. kako bi zamijenio stari drveni viseći most koji se pokazao nestabilnim. Izgradnja je započela iste godine i trajala je devet godina, što se može pročitati iz natpisa na mostu koji za godinu završetka navodi 974. godinu po islamskom kalendaru (oko 1567.).

Sačuvane su legende o graditelju Hajrudinu, učeniku velikog turskog arhitekte Sinana.