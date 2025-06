Nakon što je Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara u maju ove godine objavio ekskluzivne i u javnosti dotad neviđene snimke granatiranja i rušenja Starog mosta u Mostaru 8. i 9. novembra 1993. godine, danas je povodom 30. godišnjice rušenja Starog mosta objavljen prošireni snimak rušenja Starog mosta.

Centar za mir je u saradnji s Jedinstvenom organizacijom boraca grada Mostara (JOB) došao u posjet autentičnog filmskog materijala koji sadrži ekskluzivne i u proteklih 30 godina neviđene snimke granatiranja i rušenja Starog mosta u Mostaru snimljenih sa položaja Hrvatske vojske sa utvrđenja na brdu Hum, iznad grada.

Za novi prošireni snimak, objavljen na Youtube kanalu Mostar Memorial & Museum, navodi se kako se nalazio u posjedu pripadnika HV-a, sa kojim su u tajnosti vođeni pregovori o prodaji, koji su trajali četiri godine. Snimak se prvobitno nalazio kod generala HVO-a Slobodana Praljka, koji je u Haškom tribunalu osuđen za ratne zločine, a jedna od tačaka optužnice bila je upravo izdavanje naređenja za rušenje Starog mosta.

Na snimku, koji u originalnoj verziji traje 28 minuta, a koji je nastao 8. i 9. novembra 1993. godine, može se prebrojati ukupno 59 ispaljenih projektila na Stari most. Gađanje sa položaja HVO-a na brdu Hum iznad Mostara trajalo je sve dok most nije oboren u Neretvu. Na snimku koji je objavljen mogu se čuti komentari pripadnika HVO-a o tome gdje bi trebalo gađati, kao i zluradi komentari zbog toga što neće da padne, a sve je praćeno psovkama. Ono što je također primjetno jeste da osim projektila koji pogađaju most, oni koji ga promaše pogađaju Koski Mehmed-pašinu džamiju, koja se nalazi u pozadini mosta u odnosu na lokaciju odakle je gađan most.

Također, snimak sadrži i kadrove vojnika pozicioniranih na Humu, vrlo česte psovke, kao i uzvici radovanja pri svakom trenutku kada projektil pogodi most.

Rušenje Starog mosta počelo je dvadeset dana ranije, a intenzivno 8. novembra 1993. Gađan je s obližnjih planinskih visova Planinice i Stotine granatama velike razorne moći. Granate su padale i na kule Taru i Halebinku koje su svojevrsni statički uteg mostu. Cijela jedna ulica sa dućanima zvana Kujundžiluk potpuno je nestala. Granate su dva dana za redom intenzivno rušile dio po dio mosta. I konačno u 10 sati i 16 minuta 9. novembra pokleknulo je remek djelo Mimara Hajrudina. Pao je u hladnu Neretvu.