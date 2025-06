Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan razgovarao je sa iranskim kolegom Ebrahimom Raisijem o humanitarnoj krizi koja je rezultat izraelskih napada na Pojas Gaze, kao i o nizu bilateralnih i regionalnih tema.

Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turkiye saopćila je da su se Erdogan i Raisi sastali na marginama 16. samita lidera zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana.

“Tokom sastanka razgovarano je o humanitarnoj krizi koja je nastala kao rezultat izraelskih napada na Gazu i koracima koje treba preduzeti za rješenje, kao i o bilateralnim odnosima Turkiye i Irana i regionalnim pitanjima. Predsjednik Erdogan je rekao da će okončanje izraelskih napada poslužiti regionalnom i svjetskom mira. On je rekao i da Organizacija islamske saradnje treba da uložiti napore da dođe do pravednog rješenja na predstojećem vanrednom samitu. Ističući da je Turkiye spremna da to pitanje riješi preuzimanjem odgovornosti kao države garanta, predsednik Erdogan je rekao da islamski svijet treba zauzeti zajednički stav i povećati pritisak na Izrael“, navodi se u saopćenju Direkcije za komunikacije.