Kako se izraelska nemilosrdna vojna kampanja na palestinsku Gazu nastavlja nakon mjesec dana, s najmanje 10.500 ubijenih Palestinaca, pokret bojkota u znak solidarnosti sa narodom Gaze u Turkiye je dobio dinamiku.

Pojedinci, kompanije i organizacije iz javnog i privatnog domena aktivno se okreću alternativama izraelskim proizvodima, odbijajući da se povezuju s brendovima koji podržavaju Izrael i njegov rat protiv opkoljene Gaze.

"Nakon masakra koje je Izrael počinio nad Palestincima u Gazi, postalo je pitanje savjesti prekinuti izvore finansiranja za zemlju", rekla je ilustratorka Feride Karatas iz Istanbula, koja se pridružila bojkotu Izraela, za TRT World .

„Imam dvoje svoje djece, ne mogu gledati djecu u Palestini koja pate, uplašena, drhte, bespomoćno plaču, sama... Zato ja i moji prijatelji oko mene pokušavamo da učinimo sve što možemo u dobroj savjesti", rekla je ona.

Ne ostavljajući ni jedan kamen neprevrnut, milioni Turaka su također počeli bojkotirati sisteme kartičnog plaćanja – odnosno Visa i Mastercard – kako bi smanjili provizije koje kompanije primaju od kartičnih transakcija. Zauzvrat, ljudi širom Turkiye pokazali su povećano interesovanje za tursku alternativu TROY, što je skraćenica za "Turski način plaćanja". Karatas je jedna od tih osoba.

Kada je saznala za TROY, bez oklijevanja se prebacila i ohrabrila svoj društveni krug da učini isto. "Naravno, bojkot pojedinačnih proizvoda je važan. Ali glavni izvor finansiranja ove zemlje su Mastercard i Visa kartice koje smo morali koristiti gotovo svaki dan", objasnila je ona.

Naglašavajući da provizija ide kompanijama koje podržavaju Izrael od svakog proizvoda kupljenog Mastercard i Visa karticom, čak i ako građani nastave da bojkotuju kupujući samo domaće proizvode, Karatas je dodala: "Najveći bojkot je smanjenje ovog izvora finansiranja."

Preko 10.500 Palestinaca ubijeno

Proteklih sedmica, TROY je bila središnja tačka pokreta društvenih medija. U utorak je brend objavio da je broj njegovih kartica dostigao 19 miliona, uz značajan porast obima kupovine u proteklom mjesecu.

Ummehan Peker, psihološki savjetnik, bila je među onima koji su saznali za TROY putem pokreta društvenih medija.

Ona je za TRT World rekla da je prešla na turski sistem prvenstveno zbog bojkota Izraela i zato što je željela podržati lokalni brend.

"Bila je to laka odluka. Ugnjetavanje Palestine me muči već duže vrijeme... S obzirom na današnju situaciju, to što sam vidjela da Mastercard i Visa toliko podržavaju Izrael bio je dovoljan razlog, a činjenica da je TROY lokalni brend pojačala je moj izbor", rekla je ona.

Izraelski zločini u Gazi i njegova nespremnost da odgovori na pozive na mir i prekid vatre izazvali su veliki talas bojkota u Turkiye.

Od univerziteta do opština, javne i privatne organizacije zaustavile su prodaju proizvoda brendova koji podržavaju Izrael, a posljedično i zločine zemlje u Gazi.

Opština provincije Corum, na primjer, prenijela je kreditne i debitne kartice svog osoblja od preko 2.000 ljudi sa Visa i Mastercard kartice na TROY.

Gradonačelnik Halil Ibrahim Asgin naglasio je da provizija od 1,5 posto od svake transakcije putem Visa i Mastercard kartice pronalazi put do Izraela i onih koji podržavaju okupaciju palestinskih teritorija.

Renomirani Turkish Airlines pridružio se bojkotu uklonivši izraelske proizvode sa svojih domaćih terminala.

Turski parlament također je u utorak objavio da više neće koristiti proizvode kompanija koje podržavaju izraelsku agresiju.

Od 7. oktobra, Izrael je ubio više od 10.500 Palestinaca u nemilosrdnom bombardovanju Gaze - u kojoj živi 2,3 miliona ljudi. Prema zvaničnicima, oko 40 posto ubijenih su djeca.