Izraelski krajnje desničarski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir rekao je da svakoga ko podržava Hamas treba eliminisati.

"Da bude jasno, kada kažu da Hamas treba eliminisati, to takođe znači i one koji pjevaju, one koji podržavaju i one koji dijele slatkiše, sve su to teroristi", rekao je Ben-Gvir tokom intervjua za izraelski Channel 12 i dodao:

"Sve ih treba eliminisati."

Ben-Gvir je nedavno dijelio oružje civilima širom Izraela i jevrejskim doseljenicima na okupiranoj Zapadnoj obali. Prema izvještajima izraelskih medija, oko 25.000 komada oružja, kao i municije i drugog ratnog materijala, kupljeno je od izraelskih kompanija za oružje u sklopu Ben-Gvirove kampanje za naoružavanje civila i doseljenika.

Ben-Gvir je bivši član rasističkog pokreta Kahane, koji je Izrael zabranio 1998. godine zbog terorističkih akata, a Sjedinjene Američke Države su ga proglasile terorističkom organizacijom.

Ben-Gvir je bio oslobođen vojne službe zbog radikalnih uvjerenja.

Protiv njega su pripremljene 53 optužnice zbog optužni kao što su "mržnja, provokativni govor i rasizam".

Osuđen je za "rasizam i podržavanje terorističke organizacije" 2007. godine.

Ben-Gvira je premijer Benjamin Netanyahu imenovao u Ministarstvo nacionalne sigurnosti, odgovorno za provođenje zakona u zemlji.