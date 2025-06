U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu u srijedu je održano svečano obilježavanje 15. godišnjice Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, naučnoistraživačke ustanove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Gost predavač bio je inicijator osnivanja i prvi direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Mehmedalija Hadžić.

Kako je kazao, ideja o pokretanju instituta javila se 2007. godine na jednom od značajnih skupova Islamske zajednice BiH i on je tada, u svojstvu koordinatora organizacionog odbora predložio Rijasetu IZ da se taj naučni skup pretvori u neku vrstu institucije, koja bi brinula o bošnjačkoj tradiciji.

“U to vrijeme smo mislili da to bude tradicija Bošnjaka. Kasnije je Institut dobio naziv Institut za proučavanje islamske tradicije Bošnjaka. Prijedlog je jednoglasno usvojen i ubrzo nakon toga je i osnovan ovaj Institut. To je jedna od naših najznačajnijih institucija”, rekao je Hadžić.

Dodao je da su danas u krizi sve institucije u svijetu i da je u BiH “na djelu njihovo nepoštivanje i ravnodušnost prema njima”.

“Mislim da bi ova institucija trebala da se poveže sa regionalnim institucijama ove vrste, pa možda i evropskim te sa institucijama iz islamskog svijeta, jer bez tradicije nijedan narod ne može postojati. Tradicija je osnova kulture i svake zajednice. Ako tu činjenicu zaboravimo, onda ćemo uvijek polaziti od početka. Dužni smo da nastavimo tragovima onih koji su bili prije nas i da te tragove prepoznajemo, osvješćujemo i da ostavljamo svoje tragove za generacije koje dolaze”, rekao je Hadžić.

Institut se bavi naučnoistraživačkom djelatnošću iz oblasti islamske tradicije Bošnjaka koja obuhvata naučnoistraživački i obrazovni rad. Područje djelatnosti Instituta obuhvata proučavanje pisane i usmene, duhovne i materijalne tradicije Bošnjaka kao i proučavanje društvene i kulturne stvarnosti Bošnjaka.

Direktor Instituta Ferid Dautović rekao je da je u 15 godina postojanja Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka izrastao u "respektabilnu i prepoznatljivu naučnoistraživačku ustanovu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini" i time opravdao osnivanje, postojanje i dalji kontinuirani naučno istraživački rad na očuvanju i afirmacije islamske tradicije Bošnjaka.

Dodao je da je tokom prethodnih 15 godina Institut ostvario saradnju s brojnim domaćim i stranim organizacijama i institucijama, što ga je učinilo prepoznatljivom i konkurentnom ustanovom u domaćim i međunarodnim naučnim krugovima.

Rekao je da se rad ove institucije može podijeliti na dva dijela od 2008. do 2012. kada je utemeljen institut koji je sam vodio Mehmedalija Hadžić, dok od 2012. s dolaskom reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića na čelo Islamske zajednice BiH počinje novi zamah. Zahvaljujući toj podršci i razumijevanju Institut je, kako je kazao, napravio izvrsne pomake u očuvanju i afirmiranju islamske tradicije.

“U tom periodu smo uradili puno na afirmaciji islamske tradicije u naučnoistraživačkom smislu i kritičkom pristupu samoj tradiciji Bošnjaka. U ovom periodu smo objavili nekoliko knjiga koje su važne za razumijevanje islamske tradicije Bošnjaka”, rekao je Dautović.

Naglasio je da su pred njima novi izazovi, novi projekti i programi od velike važnosti za Islamsku zajednicu poput “Analize kulturnog naslijeđa u vlasništvu islamske zajednice u Bosni i Hercegovin” i “Enciklopedije islamske tradicije Bošnjaka.”