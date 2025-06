Venecuela osuđuje genocid i istrebljenje palestinskog naroda koje provodi Izrael, izjavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova te zemlje Yvan Gil.

"Jedino rješenje za sukob leži u stvaranju palestinske države koju podržava Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija", rekao je Gil na konferenciji za novinare u Moskvi nakon sastanka sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

On je naglasio: "Već smo postavili zahtjev za hitnim prekidom vatre kako bismo prešli na pregovore. Vidimo da istrebljenje palestinskog naroda provodi Izrael. To je nepodnošljivo. I međunarodna zajednica to neće tolerisati."

Gil je podržao sporazume postignute na nedavnom zajedničkom samitu Arapske lige i Organizacija islamske saradnje i pozvao međunarodnu zajednicu "da mobiliše svoje snage za podršku palestinskom narodu".

Venecuelanski zvaničnik je rekao da Izrael "svakog dana krši ljudska prava i međunarodno zakonodavstvo" bombardovanjem, napadima na bolnice i drugu civilnu infrastrukturu.

"Ovdje ne može biti pitanja. S ovom politikom treba odmah prekinuti. Neophodno je istražiti i osuditi počinioce ratnih zločina, a građani Pojasa Gaze i Palestine treba da imaju pravo da ostvare svoje pravo na nezavisnost i steknu svoje zemlju", dodao je on.