Više od milion hotelskih kreveta u Turkiye dobilo je verifikacije i certifikate održivog turizma, objavilo je tursko Ministarstvo kulture i turizma na početku World Travel Marketa (WTM), najutjecajnijeg događaja u svijetu turističke industrije.

Više od 7.500 hotela sa 1.044.189 kreveta dobilo je verifikaciju i certifikate održivog turizma u okviru Nacionalnog programa održivog turizma Turkiye.

Proces certifikacije sastavni je dio programa Turkiye, koji je razvijen u partnerstvu sa Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC) čime je Turkiye postala prva zemlja svijeta koja je potpisala ovakav sporazum na državnom nivou.

O fascinantnim turističkim podacima Turkiye govorio je prvog dana Svjetskog turističkog tržišta u Londonu turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy.

"Ukupni dolasci posjetilaca u Turkiye od januara do septembra 2023. godine iznosili su 45.230.069 - što je povećanje od 12,4 posto u odnosu na isti period u 2022. Ujedinjeno Kraljevstvo je jedno od naših ključnih ciljnih tržišta. To potvrđuje i održavanje ABTA godišnje Travel Convention u Bodrumu između 29. oktobra i 2. novembra ove godine. Bilo je 3.157.421 posjetilaca iz Ujedinjenog Kraljevstva koji su doputovali u Turkiye od januara do rujna 2023. što je povećanje od 12,1 posto u odnosu na isti period 2022. Iako smo u velikoj mjeri koncentrisani na rast naše turističke industrije, jednako smo odlučni da sačuvamo resurse naše zemlje za buduće generacije. Ovdje u WTM-u, zajedno s našim dionicima lokalne industrije, predstavljamo naše jedinstvene turističke destinacije i proizvode. U isto vrijeme, sa zadovoljstvom možemo objaviti da je naš Nacionalni program održivog turizma na putu da brzo i efikasno ide ka svojim ciljevima. Preko 45 miliona ljudi posjetilo je Turkiye u prvih devet mjeseci 2023. Sa više od milion hotelskih kreveta u našim najvećim turističkim regijama koje su sada održivo verificirane i certificirane, sretni smo što vidimo da je značajan broj međunarodnih posjetitelja Turkiye odsjeo u ovim smještajima objektima", naglasio je Ersoy.

Turkiye se predstavlja na WTM sa svojim 61 učesnikom turističke industrije koji promovišu vodeće turske destinacije, proizvode i brendove kao što su "Turska rivijera", "Turkaegean – obala sreće", "Istanbul je novo cool", "Kapadokija – zemlja vila Tales", "Tursko Crno more" i "Naturally Turkiye" na svom štandu od 808 kvadratnih metara.

Na štandu će biti istaknute biciklističke rute Turkiye, Nacionalni program održivog turizma i 50 iskustava održivog turizma. Štand će također naglasiti bogatu historiju i kulturnu baštinu Turkiye i ponudu održivog gastronomskog turizma.

Turkiye je jedna od rijetkih zemalja u svijetu s "must have" pristupom održivom turizmu uz certifikaciju smještajnih kapaciteta koja je propisana zakonom. Gledajući napredak Nacionalnog programa održivog turizma u četiri najveća turistička regiona Turkiye, 1.144 smještajna objekta su certificirana u Antaliji, 966 u Istanbulu, 639 u Mugli i 488 u Izmiru.