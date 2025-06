Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, a nakon sastanka izjavio je da su razgovarali o svim važnim pitanjima, odnosno o tome kako sačuvati mir.

"Ono što svakako mogu da potvrdim što je rekao generalni sekretar Stoltenberg, za nas je važna saradnja sa NATO-om, sa KFOR-om, u nadi da ćemo koliko-toliko osigurati bezbednost i sigurnost za srpski narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima nije bilo potrebe da KFOR osigurava mir i sigurnost na Kosovu za bilo koga drugog osim za Srbe.

"Samo su Srbi ugroženi, samo su Srbi bili napadani, nikada Albanci nisu bili napadani. Samo Srbi, da budem još jasniji, isključivo Srbi su bili napadani od 2001. godine, 2004. godine, posebno posle 2008. godine, a naročito od kada je na vlasti Albin Kurti", dodao je Vučić.

Rekao je da je Stoltenbergu iznio činjenicu da je nepunih 13 odsto Srba napustilo sjever Kosova u posljednjih sedam godina zbog ogromnog pritiska, hapšenja, maltretiranja i prijetnji prištinskog režima.

"Ako to nije nasilje, onda ne znam šta je nasilje. Pošto takođe znam da Zapad zanima samo Banjska i pre toga Zvečan, odnosno ona tuča koja je izbila sa pripadnicima KFOR-a, kada su oni krenuli napred da pokušaju da sačuvaju vozila specijalne policije Prištine. Tako da moram da kažem da imamo drugačije viđenje onoga što se dogodilo, ali da dobro razumemo šta su zahtevi Zapada i šta su zahtevi NATO-a", rekao je Vučić.

Naglasio je da će se i u budućnosti truditi da imaju najbolju moguću komunikaciju sa NATO-om.

"Što se tiče Vojske Srbije, ona je profesionalno obavljala svoje zadatke, nikada nije prekoračila svoja prava, svoje ovlašćenja, uvek imala korektan odnos sa Kforom i NATO-om. A gde ćemo i kako ćemo u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonima ove zemlje, a ne ugrožavajući nikoga na bilo koji način, mi da raspoređujemo našu vojsku, to je naša stvar", poručio je Vučić.

Naglasio je da je Srbija vojno neutralna i da će ostati vojno neutralna. Dodao je da će kao vrhovni komandant Vojske Srbije uputiti Vladi Srbije prijedlog da razmotre da ponovo krenu u održavanje zajedničkih vojnih vježbi sa NATO-om i drugim partnerima.

"Srbija će čuvati mir, stabilnost, Srbija radi u procesu dijaloga sve što može da se dođe do kompromisnog rešenja", rekao je Vučić, dodavši:

"Nema ništa od zajednice srpskih opština i neće je oni formirati sve dok je Albin Kurti na vlasti, samo će da traži izgovore, jedanput će da kaže treba mu potpis, jedanput će da kaže potrebno mu je ne znam ni ja šta. Nikakvu zajednicu oni neće da formiraju, pa čak ni onakvu koja nam oduzima deo ovlaštenja i principa koji su potpisani 2013. i 2015. godine. Ali znam da velike zapadne sile će uvek da čuvaju svoje čedo koje su rodili, a mi Srbi ko preživi pričaće."

Stoltenberg u Beogradu: Srbija važan dugoročni partner NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je tokom posjete Beogradu da je Srbija važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a.

“Srbija je važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a. Dobar primjer naše saradnje je zajednički posao koji smo obavili proteklih deset godina za NATO Program za mir i također smo sarađivali u brojnim drugim oblastima i pod Programom za mir radili smo na energetskoj bezbjednosti, bezbjednosti životne sredine, naprednim tehnologijama i sajber odbrani. Zaista se radujem da vidim neke primjere naše dobre saradnje NATO-a i Srbije“, kazao je Stoltenberg na konferenciji za novinare.

Istakao je da su tokom sastanka razgovarali i o mogućnosti da ponovo počnu zajedničke vojne vježbe.

“NATO i Srbija su imali zajedničke vježbe i ranije. Zaista se nadam da ćemo moći da vježbe civilne zaštite da nastavimo i ubuduće i radujem se jačanju naše saradnje“, rekao je Stoltenberg.

Kako je kazao, tokom sastanka je razgovarano i o nedavnim tenzijama na sjeveru Kosova i značaju mirovne misije KFOR-a.

“Dvije decenije KFOR garantuje sigurno okruženje na Kosovu za sve zajednice. Nastavit ćemo to da činimo nepristrano. Neki su pripadnici NATO-a preživjeli neke napade i u septembru smo vidjeli još jedno izbijanje nasilja na Kosovu i to ne može da se dopusti. Oni koji su to učinili moraju da se izvedu pred lice pravde. Zaista pozdravljamo što je Srbija spremna da sarađuje u ovim zalaganjima“, rekao je Stoltenberg.

Podsjetio je također da je NATO savez nakon nasilja poslao dodatne trupe na Kosovo.

“Poslije ovog nasilja NATO je rasporedio dodatnih hiljadu vojnika i teško naoružanje na Kosovu. Ovo je bilo najjače i najveće pojačanje našeg kontingenta na Kosovu u protekloj deceniji i to pokazuje da je NATO spreman da očuva mir i pozdravljam blisku koordinaciju između vojske Srbije i KFOR-a“, kazao je Stoltenberg.

Naglasio je da sve strane trebaju smanjiti tenzije i uzdržati se od eskalirajućih postupaka.

“Kao što sam rekao i predsjedniku Vučiću, gomilanje snaga vojske Srbije blizu granične linije ne bi pomoglo situaciji i zaista pozdravljam i podržavam formiranje Zajednice srpskih opština na Kosovu, kao ključ za normalizaciju odnosa. Pozivam Beograd i Prištinu da se angažuju u dijalog pod okriljem Evropske unije. To je jedini put ka trajnom mir i stabilnosti“, rekao je čelnik NATO-a.

Na kraju je istakao da je razgovarano i o ratu Rusije protiv Ukrajine.

“Mi nastavljamo da kontinuirano kritikujemo agresiju. Ukrajina ulazi u drugu zimu rata uz podršku NATO saveznika i partnera i ta podrška će ostati suštinska“, istakao je Stoltenberg.

Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg će danas razgovarati i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.

Šef NATO-a u nedjelju je doputovao u Sarajevo gdje se tokom dvodnevne posjete sastao sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je posjetio Kosovo, a danas Srbiju. U okviru četverodnevne balkansku turneje posjetiće još i Sjevernu Makedoniju.