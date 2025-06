Suvlasnik ulične prikolice za hranu u New Yorku, čijeg je uposlenika rasno zlostavljao i kojem je prijetio bivši zvaničnik administracije Baracka Obame, rekao je u srijedu da je bio šokiran kada je saznao o kome je riječ.

Islam Moustafa je rekao da je Stuart Seldowitz, koji je radio u Uredu američkog State Departmenta za Izrael i Palestinu od 1999. do 2003, a kasnije u Vijeću za nacionalnu sigurnost za vrijeme mandata bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame, prišao i verbalno uznemiravao 24-godišnjeg radnika u tri navrata.

Upitan da li su se suočili sa nekim drugim islamofobičnim incidentima od 7. oktobra, Moustafa je rekao da je ovo jedini slučaj i da je "više šokiran" što se radilo o državnom službeniku.

“Ponizio se toliko što je u nekoliko navrata razgovarao sa 24-godišnjakom takvim jezikom. To je ono što me šokiralo. Ali ja to i dalje smatram jednim slučajem. Ovdje nemamo nikakvih problema sa zajednicom”, rekao je Moustafa za Anadolu.

Dodao je da je jedna od njegovih mušterija zvala policiju koja se nije pojavila. Radnik je kasnije sam pozvao policiju, ali je dobio odgovor da je "to normalno".

"Žao mi je što ima toliko mržnje u sebi", rekao je Moustafa.

Mohamed Husein, kojeg je Seldowitz maltretirao, rekao je uz pomoć prevodioca da se osjeća umorno i da se nakon incidenta "ne može smiješiti mušterijama" kao nekada.

Husein, koji je u SAD-u pet godina i radi na Manhattanu proteklih godinu dana, rekao je da je to prvi put da se suočio sa takvim uznemiravanjem.

Richard Porterfield, Njujorčanin koji je posjetio prodavca hrane u znak podrške, rekao je da je takvo maltretiranje "užasno".

"Došao sam do ovih kolica s hranom očekujući da ću vidjeti veliku palestinsku zastavu ili nešto specifično za sukob između Izraela i Gaze što bi moglo izazvati tog čovjeka, ali ovdje nema ničega. To su samo kolica za hranu. Čovjek je slučajno sa Bliskog istoka, i to je užasno”, kazao je Porterfield.

Stuart Seldowitz, bivši savjetnik u administraciji Baracka Obame, koji je snimljen kako prijeti i upućuje islamofobične komentare protiv muslimanskog prodavača hrane u New Yorku, uhapšen je u srijedu i suočava se s optužbama za zločine iz mržnje.

Seldowitz (64) se suočava s optužbama, uključujući teško uznemiravanje i uhođenje, objavio je "New York Times" pozivajući se na policijske izvore.

Na snimku koji od utorka kruži društvenim mrežama može se vidjeti kako Seldowitz naziva prodavača "teroristom" i viče na njega.

Prodavač mu na to odgovara: "Vi ubijate djecu, a ne ja."

Prije nego što je otišao, Seldowitz je kazao: "Ako smo ubili 4.000 palestinske djece, znate šta? To nije bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno."

U drugom videu koji je snimljen tokom susreta sa istim trgovcem, Seldowitz govori o "prijateljima u imigraciji" i kaže "Mukhabarat želi vašu sliku", misleći na egipatsku obavještajnu agenciju.

Seldowitz je također vrijeđao poslanika Muhammeda i nastavio s uznemiravanjem, uprkos tome što mu je prodavač rekao da ne zna engleski.

Seldowitz je bio vršilac dužnosti direktora Uprave za Južnu Aziju Vijeća za nacionalnu sigurnost u Obaminoj administraciji. Također je radio kao viši politički službenik u Uredu za Izrael i Palestinu pri State Departmentu.

Gotham Government Relations, lobistička firma sa sjedištem u Washingtonu, objavila je da je prekinula veze sa Seldowitzom nakon što su se pojavili snimci.

"Gotham Government Relations prekinuo je sve veze sa Stuartom Seldowitzom, osobom koja godinama nije doprinijela našem radu. Snimak o njegovim postupcima je podli, rasistički i ispod pravila dostojanstva koje primjenjujemo u našoj kompaniji", objavljeno je na društvenoj mreži X.