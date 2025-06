Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u petak je na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Minhenu pozvao služenje domovini.

"Ljubav prema rodnoj grudi prirodan je čovjekov osjećaj i izvire iz samog srca, kao i sve druge ljudske emocije. Islam je taj osjećaj potvrdio, produbio ga i dao mu novi smisao, a nameće ga i objektivna stvarnost. Oni koji ne gaje takav osjećaj, ili koji prema svojoj rodnoj grudi gaje negativna osjećanja, imaju narušenu prirodu, ili su izopačeni. Takvi svoj život uglavnom provedu u prezrenosti i u vlastitoj tami, daleko od svjetla", kazao je reisul-ulema, prenosi agencija Mina.

Obraćajući se velikom broju prisutnih na ovoj svečanosti, reisul-ulema je kazao da je zavičaj mjesto u kome je čovjek udahnuo svoj prvi udisaj, prvi zrak, u kome se oglasio, progledao i ugledao ovaj svijet, te da taj trenutak, taj dan u kom se to desilo, udari trajan pečat na čovjekovu ličnost, ucrta se u njegovo biće i na njemu ostavi tragove koje nosi cijelog svog života.

"Samo u tom mjestu čovjek je u cijelosti uklopljen u prirodni ambijent i samo u tom mjestu vraća se u ono izvorno, ono prvotno. Stoga kod nekih bolesti ljekari preporučuju da se ode u zavičaj i da se tamo proboravi neko vrijeme - kao terapiju za izlječenje. Naime, čovjek je hranjen i odgojen berićetima tog mjesta, ono je svojevrsni dio njega. Domovina je i njegovo obilježje, po njemu ga drugi prepoznaju i dijelom se određuju spram njega. Čast njegove domovine i njegova je čast; njen ugled je i njegov ugled", istaknuo je reisul-ulema.

Naglasio je da je ljubav prema domovini dokaz čovjekove vezanosti za to mjesto i istinske pripadnosti.

"Domovina je čovjekova memorija, iz nje izviru njegova glavna sjećanja, u njoj su njegove voljene osobe i prijatelji; to je mjesto njegovih predaka, gdje su živjeli i umirali – ona ga povezuje s njima i čini ga korjenitim. Čovjek je u njemu najspokojniji, tu osjeća mir, smiraj i duboku sreću. Samo u domovini njegovim bićem pušu povjetarci nježnosti, milosti i topline; povjetarci sreće. I samo njene zvukove doživljava kao divnu simfoniju koja dotiče dubine njegovog bića, i prožima ga cijelog. Samo tu je čovjek sasvim na svome, samo za tim mjestom čovjek osjeća nježnost i sjetu kada ga napusti, samo to mjesto spreman je braniti do kraja, dati za nju i svoj život, makar ono bilo i neplodno, oskudno i surovo u svojoj pojavnosti", kazao je, između ostalog, reisul-ulema.

Posebno je istaknuo da se ljubav prema domovini ne taji u srcima, niti se izražava samo pokličima, nego da se domovini služi, iskreno i s ljubavlju. Domovina se afirmira, brine se o njoj i radi na njenom prosperitetu, uspješnosti i povećanju njenog ugleda, kazao je reisul-ulema.

!Molim vas da to ne zaboravite. Radite na tome i svoju zemlju ovdje predstavljajte na najbolji način. Budite dobri i odgovorni u svom poslu, imajte lijepu komunikaciju s radnim kolegama i komšijama, u svom ophođenju pokazujte visoke vrijednosti svoje kulture i izbjegavajte sve nevaljalo. I poštujte zakone ove zemlje. Vi to, dakako, i činite, i mi smo ponosni na to. Uz to, ulažite u svoju zemlju, jačajte njene ekonomske kapacitete i otvarajte nova radna mjesta. To će život vaše braće i sestara u domovini učiniti lakšim i smanjit će iseljavanje ljudi iz nje. S druge strane, vama će utrti put za povratak", poručio je.

Ocijenio je da su snage koje BiH ne žele dobro još snažne i aktivne.

"Još uvijek vodimo veliku borbu za nju, na svim poljima. Potreban nam je svaki njen sin, i svaka kći, ma gdje živjeli. Svačiji doprinos je važan. Stoga budite uključeni i neumorni u svom služenju domovini i zavičaju. Naš cilj je i danas jednak onome iz 1943. godine, da naša zemlja bude 'zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih'. Za opće dobro i za dobro svakog pojedinca u njoj. Čestitam vam Dan državnosti. Molim Boga da nam pomogne pa da svoj cilj i ostvarimo“, poručio je u Minhenu reisul-ulema Husein ef. Kavazović.