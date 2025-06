Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović organizovali su u subotu svečani prijem povodom Dana državnosti BiH, a Bećirović je tom prilikom poručio da je BiH jedna od najstarijih evropskih država, čiji korijeni su izuzetno jaki i duboki.

"Njih ne mogu iščupati mali i prolazni politikanti jer to nisu mogle ni puno veće i jače sile od njih", rekao je Bećirović.

Ukazao je na to da je neophodno posebno voditi računa o ravnopravnosti svih jezika i u tom kontekstu zaštiti bosanski jezik od negiranja.

"Za budućnost BiH je izuzetno važno očuvati i poštivanje svih jezika. Moramo ulagati puno više u obrazovanje, nauku, kulturu i umjetnost. Tu leži neiscrpna snaga BiH", poručio je Bećirović.

Istakao je da milioni Bosanaca i Hercegovaca, širom svijeta, trebaju biti ponosni na BiH njenu državnost, postojanost, historiju i heroje.

!BiH i njeni branioci nikada nisu osuđeni da su nekoga napali ili da su počinili genocid, zato je nedopustivo da BiH napadnu oni koji veličaju presuđene ratne zločince za počinjeni genocid. Mi smo legalisti i nikome ne prijetimo, zato možemo slobodno reći da je apsolutno nedopustivo da čelnici bh. entiteta RS prijete nezavisnoj, suverenoj i nedjeljivoj državi BiH", rekao je član Predsjedništva BiH.

Podsjetio je da BiH postoji više od hiljadu godina i da je te države bilo i bez entiteta, te je poručio da entiteta nikada nije bilo i nikada neće biti izvan države BiH,

"Bosanskohercegovački ljudi imaju karakter i ponos. Mi najbolje razumijemo ugrožene i obespravljene, jer smo prošli golgotu 1990-ih. Zato još jednom najoštrije osuđujem ubijanje nedužnih civila na Bliskom istoku i Ukrajini. Ne postoje više i manje vrijedni ljudski životi. Civilizirani ljudi isrkeno se saosjećaju sa porodicama žrtava, bez ozbzira na njuhovu vjersku, etničku ili neku drugu pripadnost. Svi smo na ovoj planeti samo malo i prolazno zrno beskrajnom svemiru i trebali bi zajedno braniti civilizacijske vrijednosti", poručio je Bećirović.

Pozvao je sve da čuvaju svoju državu BiH kada je ugrožena, kao i na izgradnju pozitivnijeg društvenog ambijenta.

"Razvijajmo i gradimo odnose sa svim prijateljskim zemljama na svim meridijanima i paralelama. Nikada ne ugrožavajmo euroatlanski put naše zemlje. Kretanje prema NATO-u i EU-u je naše strateško opredjeljenje. To opredjeljenje nema ozbiljnu alternativu. Kada bih morao biti zadnji čovjek u našoj zemlji koji to govori, opet bih to činio. To je od sudbinske važnosti za opstanak države BiH", rekao je Bećirović.

Na kraju je poručio da je BiH čuvana stoljećima i da će tako biti i u vremenima koja dolaze.

"Naše je ono što je priznao cijeli svijet i što je 22. maja 1992. trajno zapečaćeno u UN-u. Tog dana 175 država svijeta primilo je našu državu i svoju porodicu i potvrdilo internacionalno priznanje i to pod nazivom Republika BiH. Da budem precizan, to što je naše, pripada svim građanima i narodima BiH, svima zajedno i nikome pojedinačno, jer niko nema pravo da razbija oni što je zajedničko", rekao je Bećirović, zaključivši da je u UN-u je samo jedan jedan certifikat, samo jedna adresa - država BiH.