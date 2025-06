Izraelska svjedokinja rekla je da je tokom Hamasovog napada 7. oktobra na južni Izrael vojska opkolila kuću u kojoj su bili pripadnici palestinske grupe i Izraelci te otvorila vatru na kuću iz tenkova, ubivši ih sve.

Izgleda da je to najnovija implementacija "Hannibalovog protokola", koja uključuje ubijanje zarobljenika koje drži neprijatelj kako bi se spriječilo da izraelski civili budu odvedeni u Pojas Gaze kao taoci.

Izraelski mediji objavili su ranije ovog mjeseca da je 12-godišnja djevojčica Liel Hetzroni ubijena u napadu Hamasa 7. oktobra na kibuc Be'eri.

Prema izvještajima, nakon Lielinog ubistva, njen djed Avia, brat blizanac Yanai i tetka Ayala odvedeni su na drugu lokaciju, gdje su ubijeni zajedno s više od deset drugih talaca, a zatim je Hamas navodno zapalio kuću.

Izraelske vlasti su saopštile da su bile potrebne dvije sedmice da se Yanai identifikuje putem DNK, dok je Liel, čije je tijelo spaljeno do neprepoznatljivosti, identifikovana nakon šest sedmica.

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett je na svom X nalogu podijelio da su Liel "ubila Hamasova čudovišta" 7. oktobra.

Civili bili u kući

Yasmin Porat, koja je bila u kući u kojoj su blizanci držani kao taoci, podijelila je detalje o danu incidenta u radijskom intervjuu za izraelski javni servis KAN 15. novembra.

Porat je rekla da je kuća u kojoj se nalazila s pripadnicima Hamasa bila okružena izraelskim snagama bezbjednosti, da je došlo do žestokih sukoba te da je nakon nekog vremena jedan od pripadnika Hamasa odlučio da se preda i izašao s njom.

Porat je kazala da su izraelske snage bezbjednosti ispitivale nju i pripadnika Hamasa, te da ih je tokom ispitivanja, koje je trajalo tri sata, obavijestila o broju civila koji se nalaze u kući, gdje su držani, kao i o tehničkim detaljima kojih se mogla sjetiti.

Napomenula je da su sukobi nastavljeni tokom ispitivanja i rekla da je tenk stigao ispred kuće oko 19:30 sati po lokalnom vremenu nakon oko četiri sata unakrsne vatre između izraelske vojske i Hamasa.

"Pomislila sam: 'Zašto pucaju na kuću iz tenka?' Pitala sam ljude koji su bili sa mnom: 'Zašto pucaju?' Rekli su mi: 'Pucaju da sruše zidove kako bi očistili kuću od pripadnika Hamasa'", ispričala je Porat.

Djevojčica prestala da vrišti nakon dva ispaljena projektila

"Znam da su iz tenka ispaljena dva projektila", rekla je Porat i dodala da je isto zaključila i iz onoga što joj je rekla Hadas Dagan, druga preživjela i vlasnica kuće u kojoj su bili taoci.

Porat je istakla da joj je Dagan ispričala da je Liel bila živa do dvije velike eksplozije koje su se dogodile nakon što je tenk stigao.

"Vlasnica kuće mi je rekla da nije prestajala da vrišti sve te sate. Rekla sam: 'Sjećam se. Bila sam tamo prvih sat vremena, a ona nije prestajala da vrišti.' Onda mi je rekla: 'Jasmin, prestala je da vrišti nakon ta dva pucnja. Onda je nastala tišina'", ispričala je Porat.

Dodala je da je iz razgovora sa Hadas Dagan shvatila da su nakon ispaljenih projektila skoro svi poginuli.

Porat je kazala da je na fotografijama nakon incidenta vidjela dio kuće u plamenu, a o Lielinoj smrti je rekla:

"Ako mene pitate, pretpostavljam na osnovu onoga što se dogodilo u drugim kućama, da je ona potpuno izgorjela."

Otkriće izraelskog pilota

Pilot izraelskih oružanih snaga rekao je da je vojska primijenila "Hannibalov protokol" tokom iznenadnog napada Hamasa 7. oktobra.

Izvještaji u izraelskim medijima o velikom broju civilnih žrtava tokom Hamasovog prekograničnog napada i izraelskim vojnim helikopterima koji pucaju na palestinske borce i civile na muzičkom festivalu u blizini Pojasa Gaze doveli su do debate o tome da li je vojska primijenila "Hannibalov protokol".

U intervjuu za izraelski dnevnik "Haaretz", potpukovnik Nof Erez je skrenuo pažnju na mogućnost da su izraelske snage koje su odgovorile na Hamasov napad možda primijenile ovaj protokol.

"Masovni Hannibal"

Prema Erezovim riječima, "Hannibalov protokol" ili "Hannibalova direktiva", za koju se vjeruje da je Izrael suspendovao 2016. godine, formulisala je izraelska vojska prije 30 godina na osnovu događaja u Libanu.

“Hannibalova direktiva“ ili “Hannibalov protokol“ je kontroverzna procedura koju koriste Izraelske odbrambene snage (IDF) kako bi spriječile hvatanje izraelskih vojnika od strane neprijateljskih snaga. Prema ovoj direktivi, "otmica se mora zaustaviti svim sredstvima, čak i po cijenu napada i štete vlastitim snagama". Direktiva je uvedena 1986. godine nakon brojnih otmica vojnika IDF-a u Libanu i kontroverznih razmjena zarobljenika.

"'Hannibalov protokol' je namjeran, a ako je donesena odluka da se on implementira, on se provodi namjerno. Ako su zarobljenici nenamjerno upucani, to je druga stvar", rekao je Erez povodom napada 7. oktobra.

Istakao je da ipak nije poznato da li su taoci upucani ili ne kada su borbeni avioni i dronovi počeli da otvaraju vatru na dan napada Hamasa.

"Čini se da je 'Hannibalov protokol' implementiran u nekom trenutku, jer kada otkrijete situaciju sa taocima, tada je to Hannibal, ali Hannibal koji smo praktikovali u vježbama posljednjih 20 godina povezan je samo s jednim vozilom u kojem su taoci. Ono što smo vidjeli ovdje je bio masovni Hannibal. Bilo je mnogo otvora u ogradama, bilo je na hiljade ljudi u raznim vozilima, sa i bez talaca", kazao je ovaj vojni pilot Erez i dodao:

"Znam da ko god je imao u posjedu oružje, bespilotne letjelice, dao je sve od sebe bez koordinacije sa kopnenim snagama, jer tih snaga tada još nije bilo."

Ovaj pilot je smijenjen 31. oktobra nakon kritike koju je uputio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu. Portparol izraelske vojske objavio je da je Erez smijenjen nakon što je raspravljao o "političkim pitanjima" dok je bio u aktivnoj vojnoj službi.

Izraelska štampa

List "Haaretz" je 19. novembra objavio informaciju o sigurnosnoj procjeni izraelskih sigurnosnih zvaničnika u vezi s napadom Hamasa iz Pojasa Gaze 7. oktobra.

U izvještaju visokih izraelskih sigurnosnih službenika, na osnovu zapisnika o ispitivanju pripadnika Hamasa i policijske istrage o napadu, navedeno je da Hamas nije imao prethodna saznanja o muzičkom festivalu koji se održavao u blizini Pojasa Gaze.

U tekstu se navodi da je policijska istraga pokazala da je većina posjetilaca festivala uspjela pobjeći jer je donijeta odluka da se zabava prekine pola sata prije nego što se čuo prvi pucanj.

Dalje se tvrdi da je istraga otkrila kako je izraelski vojni helikopter otvarajući vatru na pripadnike Hamasa pucao i na civile.

"Prema izvoru iz policije, istraga pokazuje da je borbeni helikopter izraelske vojske stigao na mjesto događaja i očigledno otvorio vatru na teroriste, pucajući i na neke učesnike festivala. Prema podacima policije, 364 osobe su ubijene na festivalu", navodi se u tekstu.

Izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je također izvještaj o trenucima kada su helikopteri izraelskog ratnog vazduhoplovstva intervenisali tokom napada Hamasa 7. oktobra.

"Teroristi Hamasa dobili su instrukcije da se polako umiješaju među masu ljudi i da se ne kreću ni pod kojim okolnostima. Tako su pokušali zavarati vazdušne snage da povjeruju da su Izraelci. Ova varka je djelovala neko vrijeme sve dok helikopteri Apache nisu morali da se oslobode svih ograničenja. Kada su piloti shvatili da je teško razlučiti ko je terorista, a ko Izraelac, neki od njih su oko devet sati odlučili da samostalno, bez dozvole nadređenih, upotrebe projektile protiv terorista", navodi se.

Cenzura vijesti iz Gaze

Izraelska policijska uprava je upozorila nacionalne medije koji su objavili da su izraelski civili možda ubijeni dok su izraelski vojni helikopteri intervenisali tokom napada Hamasa 7. oktobra.

Portparol izraelske policije uputio je saopštenje povodom teksta lista "Haaretz" o istrazi provedenoj povodom onoga što se dogodio na festivalu 7. oktobra.

U saopštenju se navodi da uprkos tvrdnji lista, u policijskoj istrazi nije bilo spominjanja aktivnosti izraelske vojske.

"Prema tome, nema naznaka da je bilo kakva vazdušna aktivnost na tom području nanijela štetu civilima", objavila je izraelska policija i dodala:

"Posebno u ovom periodu pozivamo medije da pokažu odgovornost prilikom izvještavanja i da svoje vijesti baziraju samo na zvaničnim izvorima".

U pismu upućenom medijima 26. oktobra, Kancelarija za vojnu cenzuru Vojnoobavještajne uprave izraelske vojske uvela je zabrane vijesti o Gazi i tražila od medija da šalju sve vijesti i vizualne materijale o ratu i vojnim aktivnostima Jedinici za cenzuru prije samog objavljivanja.

Na snimku kojeg je 11. novembra emitovala izraelska televizija "Channel 12", tokom emitovanja iz bolnice Barzilai u gradu Ashkelonu sjeverno od Pojasa Gaze, izraelski reporter je kazao da ne može dati informacije o stanju vojnika dovedenih u bolnicu zbog cenzure objavljene nakon 7. oktobra.

"Moramo kazati da su sve informacije koje smo vam prenijeli ispred bolnice Barzilai cenzurisane od strane izraelske vojske. Možemo kazati da su ranjeni vojnici dolazili ovdje, ali ne smijemo govoriti o njima dok se ne dobije dozvola", kazao je izraelski reporter.

Izrael je pokrenuo masivnu vojnu kampanju u Pojasu Gaze nakon prekograničnog napada Hamasa 7. oktobra. Od tada je ubijeno najmanje 14.854 Palestinaca, među kojima 6.150 djece i više od 4.000 žena.

Zvanični broj poginulih u Izraelu iznosi 1.200.