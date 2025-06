Izraelski novinar i pisac Gideon Levy izjavio je da izraelska vojska već 55 godina rutinski čini "ratne zločine" na okupiranim palestinskim teritorijama, a ne samo u vrijeme rata, te smatra kako je jedini način za završetak okupacije da vlada u Tel Avivu počne "plaćati cijenu".

Levy, koji piše za izraelski list "Haaretz", jedan je od rijetkih glasova u svojoj zemlji koji se protivi okupaciji opisuje Izrael kao "rasistički režim".

Novinar, koji već 40 godina prati događaje na okupiranoj Zapadnoj obali i izvještava sa terena, smatra da su izraelsko društvo i Vlada trenutno u "ekstremno radikalnom stanju duha".

S obzirom na situaciju, Levy, koji ne misli da će Izrael učiniti ustupke za mir, smatra da je jedina nada međunarodna intervencija.

Podsjećajući da se američki predsjednik Joe Biden priprema za predstojeće izbore, izraelski novinar kaže da ta međunarodna intervencija nije baš izgledna.

Opisujući prethodno stanje izraelskog društva kao "dovoljno loše", Levy je u razgovoru za agenciju Anadolu rekao da se u posljednjih mjesec i po dana društvo još više okrenulo prema "rasizmu".

Smatra da u izraelskom društvu nije moguća pozitivna promjena kada je riječ o pogledu na mir.

”To neće doći od izraelskog društva. Izraelci se neće probuditi jednog jutra i reći: 'Okupacija je suviše okrutna, aparthejd je ilegalan, hajde da stavimo tačku na to.'", smatra Levy.

Dodao je da se to nije dogodilo u posljednjih 55 godina, niti smatra da će se dogoditi u budućnosti.

"To će se dogoditi samo ako Izraelci počnu plaćati cijenu za okupaciju, ako budu kažnjeni za okupaciju koju nastavljaju i ako shvate da je cijena koju moraju platiti da bi nastavili okupaciju previsoka”, rekao je.

Naglasio je i da situacija "još nije u toj fazi" i da međunarodna zajednica "treba prestati pričati i poduzeti akciju".

"Ne predviđam da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti. Ali mislim da će doći dan kada će međunarodna zajednica reći 'dosta'. Čekam taj dan, ali mi se ne izgleda baš blizu”, dodao je.

"Izrael čini ratne zločine već 55 godina"

Kapetan Yonatan Shapira, bivši pilot zračnih snaga Izraela kazao je 2021. za AA kako je izraelska vojska teroristička organizacija, a komandanti ratni zločinci.

Na pitanje da li se slaže sa Shapirinim riječima kao novinar koji decenijama prati dešavanja na Zapadnoj obali, Levy je rekao: "Prije svega, Shapira je moj prijatelj i da, slažem se s njim".

"Ono što Izrael svakodnevno radi 55 godina (od okupacije 1967.) na Zapadnoj obali je ratni zločin. Od (ilegalnih jevrejskih op.a.) doseljenika do prebacivanja (palestinskih op.a.) zatvorenika u Izrael, od noćnih otmica ljudi iz njihovih domova do kolektivnog kažnjavanja, sve su to kršenja međunarodnog prava."

Ističući da se sve to dešava svakodnevno, a ne samo u ratu, Levy je dodao: "Nema sumnje da je okupacija zločin koji se mora okončati. Borim se protiv toga skoro 40 godina."

"Izraelski mediji kriju brutalnost"

Prema riječima Levyja, većini Izraelaca se ne prikazuju "brutalnosti" počinjene u Gazi.

"Da budem iskren, ako želim vidjeti šta se dešava, moram pogledati kanale poput Al Jazeere, TRT-a i CNN-a jer izraelski kanali, mediji i novine pokušavaju na prikazati većinu brutalnosti. Ovako mogu vidjeti cijelu sliku", dodao je ističući da je ostao "bez riječi" zbog stradanja civila u Gazi.

Levy također ističe da izraelska Vlada ima gotovo jednoglasnu podršku društva po pitanju rata.

"Oni (Izraelci op.a) su trenutno ujedinjeni oko dva cilja. Prvi je oslobađanje svih talaca, što je trenutno glavni cilj. Nakon toga vjeruju da će u potpunosti poraziti Hamas. Mislim da Vlada ima punu podršku da nastavi rat", smatra izraelski novinar.

Vjeruje da će Izrael nastaviti s napadinama nakon što se humanitarna pauza okonča.

"Sporazum funkcioniše; a taoci se svakodnevno vraćaju kući, a i palestinski zatvorenici također, što me raduje. Ali ovo ne može trajati vječno. Mislim da Izrael neće prestati da vodi rat. Nadam se da se neće vratiti istim intenzitetom, jer ako to učini, to znači uništenje južnog dijela Gaze; ovdje već ima više od dva miliona ljudi", rekao je Levy i dodao:

"Čak i ako potpuno unište jug Gaze i poraze Hamas, dan poslije Izrael nema pojma šta će se dogoditi. Nema plana. A ako nema plana, rat bi trebao prestati."

Na pitanje da li bi SAD htio zaustaviti rat ili Izraelu ponovo dati zeleno svjetlo za napade, Levy smatra da će Washington "zauzeti srednji put između to dvoje"

"Neće ih potpuno zaustaviti, ali neće dozvoliti (Izraelu da napadne op.a.) kao ranije. Da li će Izrael zaista poslušati SAD i koliko će pritisak biti jak je znak pitanja", poručio je.

Dodao je i da u "izraelskom društvu postoji intenzivno antiarapsko raspoloženje."

"Treba nam novo rukovodstvo. Ne vidim (ustupke op.a.) u sadašnjem rukovodstvu i trenutnom raspoloženju izraelske javnosti koja je trenutno vrlo ekstremna, vrlo nacionalistička i vrlo desničarska. Jedina nada je međunarodna intervencija, ali čak i ne mislim da će se to dogoditi. Zato što SAD ulaze u izbornu godinu i ne mislim da će Biden učiniti više. Ne vidim nikakvu nadu trenutno", naglasio je.

"Izrael ponovo želi da protjera Palestince, ali to nije moguće"

Levy se osvrnuo i na pitanje preseljenja Palestinaca izvan Gaze.

"Izrael bi bio oduševljen da očisti Gazu od palestinskog naroda. Problem je u tome što to nije etički, nije legalno i nije praktično u isto vrijeme. Niko neće uzeti 2,3 miliona ljudi. Niko neće dozvoliti Izraelu da prebaci 2,3 miliona ljudi. Izrael nema pravo da odlučuje gdje će stanovnici Gaze živjeti. Izrael nema pravo donijeti takvu odluku. Izrael je počinio Nakbu (veliku katastrofu) i nema pravo na drugu Nakbu", rekao je Levy.

Dodao je da Izraelci vjeruju da zaista mogu protjerati Palestince iz Gaze i da su to pokušali učiniti i na Zapadnoj obali.

"Već je evakuisano 16 sela na Zapadnoj obali. Nisu mogli da podnesu teror doseljenika i nije bilo ikog da ih zaustavi. Pokušaće (evakuisati Gazu op.a.) koliko god je to moguće, ali mislim da se to neće dogoditi. Nije moguće", smatra Levy.

Ističe da Izrael svojim akcijama ugrožava region čak i bez posjedovanja nuklearnog oružja.

"Izrael želi da bude jevrejska država, ima pravo da bude jevrejska država, ali želi i da ima demokratiju, a to ne funkcioniše. Ako želite da budete jevrejska država, potrebna vam je jasna jevrejska većina. Ne postoji jevrejska većina; trenutno ima oko 7,5 miliona Jevreja i 7,5 miliona Palestinaca između rijeke i mora. Ne možete biti jevrejska država kada dva naroda žive pod vašom vladom, pod vašom okupacijom, pod vašim režimom. Izrael je napravio izbor i više je volio da bude jevrejska država nego demokratska“, rekao je.

Na pitanje da li bi na takav način bio slobodan kritikovati Izrael da je Palestinac, Levy je rekao da je odgovor sasvim jasan.

"Naravno da ne. Većinu onoga što ja kažem ne bi mogao reći Palestinac. To se ne bi dogodilo u stvarnosti Izraela, pogotovo ne nakon rata. Da sam Palestinac, bio bih u zatvoru za mnogo manje od onoga što sada govorim", poručio je.