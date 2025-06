Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je večeras svečanoj akademiji koju organizovalo Udruženje generala BiH, povodom obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti BiH.

Istakao je da su 25. novembar i 1. mart neraskidivo povezani i da su to dva najvažnija datuma u novijoj historiji BiH.

"Da nije bilo 25. novembra 1943. godine, pa na kraju krajeva, i onih poslije zasjedanja ZAVNOBiH-a, pitanje je kako bi se mogao odvijati 1. mart 1992. godine, da li bi BiH mogla sa takvom, uvjetno rečeno, lakoćom doći do međunarodno priznate zemlje, jer nije bilo lako. Valjalo je odbraniti zemlju uz strašne žrtve, uključujući i ratne zločine, zločin genocida, pitanje je kako bi to teklo", rekao je Komšić.

Dodao je da je 25. novembra 1943. godine BiH "obnovila, utvrdila svoju državnost, a na osnovu toga je imala pravo da traži međunarodno priznanje nakon referenduma 1. marta 1992. godine".

Komšić je u izjavi prije početka akademije naglasio da će se svaki put rado odazvati pozivu da prisustvuje obilježavanju.

"Nekako mi to i priliči da ljudi koji imaju veze sa borbom za slobodu u BiH, istina u sasvim drugom ratu, onom koji nas je zadesio krajem prošlog stoljeća, imaju i pravo i obavezu i žele to da organizuju. Svakako je po meni pohvalno da ta grupa ljudi koji imaju veliki značaj za sve uspjehe Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije želi da se posveti tome, da na takav način djeluje i da ne zaboravlja ni ono što je zapravo prethodilo i slobodi bosanskohercegovačkog naroda od 1992. do 1995. godine", rekao je Komšić.