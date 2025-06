Procjenjuje se da će blizu 216 miliona ljudi širom svijeta biti primorano da migrira do 2050. godine zbog faktora povezanih sa sušom kao što su nedostatak vode, gubitak usjeva i pretjerani rast stanovništva.

Stručnjaci napominju da će najviše pogođeni regioni biti Mediteran, Sjeverna Afrika i Bliski istok, gdje meteorološki modeli pokazuju 30 posto manje padavina.

Izvještaj o suši za 2022. godinu, koji je objavila Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD), otkrio je da je oko 55 miliona ljudi širom svijeta direktno pogođeno sušom svake godine.

Više od 1,4 milijardi ljudi pogođeno je sušom od 2000. do 2019. godine. Ovo čini sušu katastrofom koja pogađa najveći broj ljudi, nakon poplava, navodi se u izvještaju.

“Više od deset miliona ljudi umrlo je zbog velikih suša u prošlom vijeku, uzrokujući nekoliko stotina milijardi američkih dolara ekonomskih gubitaka širom svijeta. I brojke rastu”, ističu iz UNCCD-a.

Dalje se navodi da ukoliko globalno zagrijavanje dostigne tri stepena Celzijusa do 2100. godine, kako neki predviđaju, gubici od suše mogli bi biti pet puta veći nego što su danas, s najvećim porastom u mediteranskim i atlantskim regijama Evrope.

Sve zemlje moraju smanjiti emisije gasova staklene bašte kako bi postigle oporavak u oblasti suše, rekao je za Anadolu Hasan Tatli, šef Odjela za geografiju na Univerzitetu Canakkale Onsekiz Mart.

“Ako pređete određeni prag, čak i ako kasnije smanjite emisiju na nulu, ne možete spriječiti klimatske promjene. Većina naučnika se slaže da smo tu fazu već prošli. Nedavne studije sugerišu da čak i ako smanjite emisiju na nulu, efekti klimatskih promjena će trajati najmanje 100 godina", upozorio je Tatli.

Dodao je da su "region Mediterana, Sjeverna Afrika i Bliski istok veoma izloženi suši i najosjetljiviji su na klimatske promjene.

Tatli je istakao da se u ovim regionima očekuju velike suše jer meteorološki modeli ukazuju na 30 posto manje padavina.

"To će također dovesti do socio-ekonomskih problema, pri čemu će klimatske migracije biti u prvom planu. Nažalost, te klimatske migracije će se odvijati preko Turkiye, tako da će zemlja mnogo trpjeti", rekao je Tatli, dodajući kako se očekuje da će samo iz Sjeverne Afrike i Bliskog istoka 500 do 600 miliona ljudi migrirati na sjever.