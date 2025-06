Predsjednik Vijeća Europske unije (EU) Charles Michel preporučio je da zemlje EU uspostave jedinstveno tržište u oblasti odbrane.

Michel, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell govorili su na otvaranju godišnje konferencije Europske odbrambene agencije.

Predlažući da zemlje EU uspostave jedinstveno tržište u području odbrane, Michel je u tu svrhu dao prijedloge pod četiri naslova.

Naglasio je da bi prije svega odbrambeni izdaci zemalja članica trebali biti više koordinirani, Europska odbrambena agencija trebala bi se transformirati u instituciju poput europskog ministarstva odbrane, te bi trebala provoditi zajedničke nabavke u bliskom kontaktu sa zemljama članicama i koordinirati svoje financiranje.

Ističući važnost usklađivanja pravnog regulatornog okvira unutar EU-a među državama članicama, Michel je rekao:

"Kupovina tenkova ili sistema protivzračne odbrane nije isto što i kupovina papira i printera. Javna nabavka i zajednička nabavka više ovise o karakteristikama i geopolitici odbrambenog sektora i treba ga uskladiti."

Michel je naglasio da bi trebalo povećati financiranje u odbrambenoj industriji, osigurati dugoročne ugovore odbrambenim kompanijama i da se treba fokusirati na konkretne projekte poput protivzračnog štita koji će povećati utjecaj Europe.

Von der Leyen je također rekla da postoji potreba za povećanjem zajedničkih odbrambenih projekata za strateške prioritete na nivou EU-a, integracijom civilnih tehnologija u odbrambenu industriju, povećanjem javnog i privatnog financiranja te novim zakonodavstvom.

Osim ovog plana od četiri stuba, Von der Leyen je naglasila da strateški pristup EU odbrambenoj industriji treba uključiti i Ukrajinu.

Von der Leyen je izjavila da je prvi korak da se to postigne uključivanje Ukrajine u proces savjetovanja o strategiji odbrambene industrije EU-a.

"To će omogućiti Ukrajini da bude uključena u neke od naših odbrambenih programa, ako je potrebno, uz odobrenje Europskog parlamenta i Vijeća EU-a. To ne samo da će nam pomoći u ispunjavanju odbrambenih potreba Ukrajine, već će također potaknuti približavanje i zajedničko planiranje između naših vojski i odbrambenih industrija", poručila je Von der Leyen.

Borrell je također rekao kako mora apelirati na vlade EU-a, te kako moraju trošiti više na odbranu.

"Ne samo to, moramo to činiti na kooperativniji način. Moramo to činiti zajedno kako bismo spriječili dupliranje, popunili praznine i zaštitili naše zajedničke strateške prilike, ojačali industrijske sposobnosti", kazao je Borrell.