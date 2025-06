"Naše dvije države spaja jako puno toga u historijskom, kulturnom i privrednom smislu. Austrija je najveći investitor u Bosni i Hercegovini, ovdje je više od 200 austrijskih firmi koje su aktivne u Bosni i Hercegovini", kazala je savezna ministrica Republike Austrije za Evropsku uniju i ustavna pitanja Karolina Edtstadler tokom posjete Bosni i Hercegovini.

"Informisao sam delegaciju što su to glavni vanjskopolitički ciljevi Bosne i Hercegovine. Naravno, to je punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Razmijenili smo mišljenja oko aspekta izvještaja Evropske komisije o proširenju koje je nedavno prezentovano prema Bosni i Hercegovini, a koje je i dalje jedan od najboljih izvještaja koje Bosna i Hercegovina ima, sa vrlo jasnim ciljevima, a to je kako da dođemo do sljedeće faze - otvaranja pregovora o članstvu u EU", rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić nakon sastanka sa Edtstadler.

Zahvalio je jer je Austrija, zajedno sa Slovenijom, Hrvatskom, Italijom, Slovačkom, Grčkom i Češkom potpisala zajedničko pismo u kontekstu podrške cijelom prostoru jugoistoka Evrope punopravnom članstvu u EU.

"Naše dvije države spaja jako puno toga u historijskom, kulturnom i privrednom smislu. Austrija je najveći investitor u Bosni i Hercegovini, ovdje je više od 200 austrijskih firmi koje su aktivne u Bosni i Hercegovini. Prošle godine vanjsko-trgovinski obim je sa 1,53 milijarde eura na rekordnoj visini. I import i export je 2023. godine porastao. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja zemalja Zapadnog Balkana koja više izvozi u Austriju nego što izvozi iz nje", pojasnila je Edtstadler.

Navela je da se ovi potencijali mogu i dalje širiti. Poručila je bi se saradnja trebala pojačati.

Austrijska ministrica je ukazala i na važnost današnje posjete Bosni i Hercegovini.

"To je povezano s tim jer na evropskoj razini predstoje jako važna savjetovanja. Evropski ministri i ministrice koje ja zastupam u Briselu, pripremit će zaključke za šefove država i vlada i tu ćemo ćemo se savjetovati o daljnjem postupanju u kontekstu pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, ali i sa Ukrajinom i Moldavijom. To je ono što nam predstoji. To znači da je sada trenutak u kojem je ključno da Bosna i Hercegovina još jednom dokaže da želi da ispuni reforme, da će kontinuirano nastaviti reformske aktivnosti kako bi postigla zacrtane ciljeve", kazala je Edtstadler.

Podsjetila je da je Evropska komisija napredak u Bosni i Hercegovini napisala u svom izvještaju.

"Svjesni smo toga da je stagnacija ovdje u regiji, pa i u Bosni i Hercegovini proteklih godina, izazvala frustraciju. To je ono što želimo prekinuti. Kada je, ako ne sada, da stojimo zajedno u Evropskoj uniji i da exportujemo svoje vrijednosti. Da vidimo da je geopolitički nužno da budemo zajedno i da dalje radimo na proširenju. Ne želimo da Zapadni Balkan, posebno u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, padnu na neka stražnja mjesta. Ovdje želimo stvoriti jednake okvirne uslove za sve. Cilj je da prednosti, koje donosi pristupanje Evropskoj uniji, budu dostupnije ljudima", izjavila je Edtstadler.

Mišljenja je da se na nivou Evropske unije proširila podrška proširenju.

"Važno je da se suverenitet i teritorijalni integritet i ustavni poredak u državi Bosni i Hercegovini zadrži. To je suštinski važno i za Evropsku uniju. Austrija to podržava. Naravno, podržavamo i rad visokog predstavnika u BiH i napadi na njegov autoritet su apsolutno neprihvatljivi. Moja poruka je jasna - želimo Bosnu i Hercegovinu u porodici EU i idalje ćemo pružati podršku BiH i zalagati se za to da su kriteriji za sve jednaki", istakla je Edtstadler.

Kako je kazala, brzina nekog procesa proširenja uvijek zavisi od države koja želi da pristupi Evropskoj uniji.

"Tempo reformi određujete vi i samo vi", dodala je Edtstadler.