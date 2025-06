Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je u petak učesnike COP28 da rade zajedno na zaštiti od klimatske krize svih zajednica.

"Iz godine u godinu, posvećenost svijeta ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stepen Celzijusa izmiče. I mi ubrzavamo ka porastu temperature od tri stepena. Još ne pokazujemo znakove usporavanja", rekao je Guterres na klimatskoj konferenciji COP28 u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

On je dodao:

"U isto vrijeme zemlje u razvoju ostaju bez podrške koja im je potrebna da se prilagode pokolju oko sebe i naprave iskorak u obnovljivu budućnost. Sada na COP28, svijet mora pritisnuti kočnice."

Prema njegovim riječima, ograničavanje na 1,5 stepen na dohvat ruke znači razbijanje zavisnosti o fosilnim gorivima, pravedan i pravičan prelazak na obnovljive izvore energije i postizanje klimatske pravde.

"Fosilna goriva predstavljaju prošlost. Obnovljivi izvori predstavljaju budućnost," rekao je Guterres, dodajući da se svijet mora posvetiti jasnom vremenskom okviru za postepeno ukidanje fosilnih goriva.

"Globalna analiza COP28 takođe mora rezultirati obavezama koje će dovesti do utrostručenja obnovljivih izvora energije, udvostručavanja energetske efikasnosti i donošenja čiste energije svima do 2030. godine“, rekao je on.

Zamolio je lokalne lidere da ulažu u infrastrukturu javnog prevoza koju pokreću obnovljivi izvori energije, dajući prioritet čistom vazduhu i radnim mjestima u zelenoj ekonomiji.