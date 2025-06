Mlada istraživačica i aktivistica iz Sarajeva Layla Jusko od 7. do 12. decembra prisustvovaće uz delegaciju BiH Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama COP28, koja se ove godine održava u Dubaiju. COP28 predstavlja ključni trenutak za međunarodne klimatske napore u ostvarivanju ciljeva iz Pariskog sporazuma; da se ograniči globalno zagrijavanje, dok rekordne temperature i dramatična razaranja uzrokovana klimatskim promjenama naglašavaju hitnost situacije.

Layla sa sobom u džepu nosi poruke mladih iz BiH proizašle sa Prve Lokalne konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini – LCOY. Konferencija, čiju je Layla organizaciju inicirala i u njoj učestvovala, održala se u Sarajevu pod okriljem YOUNGO-a, zvanične omladinske jedinice Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (UNFCCC), u partnerstvu s UNICEF-om BiH koji na taj način podržava uključenje djece i mladih u inicijative vezane za klimatske promjene.

U inspirativnom intervjuu za web stranicu www.unicef.ba, Layla govori o tome kako mladi mogu i znaju da pozitivno utiču na svoju okolinu, te da kroz aktivno učešće pokrenu klimatske akcije za borbu protiv klimatskih promjena, počevši od lokalnog nivoa, uz akcije čišćenja i pošumljavanja, pa do globalnog nivoa i slanja konkretnih poruka svjetskim liderima, te o tome kako planira iskoristiti i najmanju priliku da poruke mladih iz BiH adresira onima koji odlučuju o njihovoj budućnosti na najvišem nivou.

Na dan našeg razgovora Sarajevo je po zvaničnim mjerenjima bilo najzagađeniji grad u Evropi.

"Uzrok zagađenosti Sarajeva je dijelom i u njegovom geografskom položaju, s obzirom na to da se nalazi u kotlini. Pored toga, tu su i brojni drugi uzroci koje smo imali priliku da obradimo na našoj nedavno održanoj Konferenciji kada smo govorili o tome zbog čega je zrak u Sarajevu toliko zagađen, i vidjeli smo da najviši stepen zagađenosti dolazi od domaćinstava, dakle od grijanja. Zbog visokih cijena, inflacije i svega što se dešava posljednjih godina, mnogi nažalost nemaju taj komoditet i privilegiju da sebi priušte neke alternativne vrste grijanja, pa dolazi do toga da se griju i da lože šta god stignu – od plastike, pa do nekih drugih materijala, i to je jedan od glavnih uzroka zagađenja", smatra Layla.

Naglašava kako će se u budućnosti Lokalna konferencija za klimatske akcije mladih u BiH više i detaljnije baviti ovim problemom i ponuditi adekvatna rješenja.

"Tema ovogodišnje Lokalne konferencije za klimatske akcije mladih u BiH je bila obrazovanje i podizanje svijesti, i mi se svakako u budućnosti planiramo više i detaljnije baviti problemom zagađenja i nuđenjem adekvatnih rješenja, ali jedan od prijedloga koji smo uputili jeste poboljšanje toplotne izolacije i utopljavanja zgrada. Bio je i prijedlog koji se zasniva na urbanim šumama, koje pored uloge filtera za zrak imaju i ulogu štita tokom toplotnih udara. To su bili neki od spominjanih prijedloga, ali konkretno iz pozicije mladih ljudi govorili smo o tome koliko je najvažnije da učestvujemo u zagovaranju i kreiranju politika koje će riješiti te probleme", kazala je.

Konferencija koju su organizovali, kako je rekla, i njena agenda zasnivala se upravo na mišljenjima mladih koja su prikupljuena tokom pripremnog istraživanja koje su proveli.

Mladi imaju svijest o tome šta se dešava

"Prikupili smo 320 mišljenja mladih ljudi, i zaista sam se pozitivno iznenadila. Mnogo puta čujemo floskulu da mladi nisu aktivni, i da nemaju svijest, pogotovo kada su u pitanju klimatske promjene, i toliko sam sretna što je naša anketa upravo dokazala suprotno – da mladi imaju svijest i znaju šta se dešava. Kada dolazimo do dijela rješenja, dakle šta mladi mogu da urade, jedna od super stvari koja je tu i za koju ne trebaju resursi, jeste identifikacija problema u lokalnim zajednicama. Jako je bitno spomenuti kontekst lokalnih zajednica, jer različite zajednice u BiH ne suočavaju se sa istim problemima – u Sarajevu, naprimjer, možemo imati problem s poplavama, dok s druge strane Mostar i ostatak Hercegovine mogu imati problem s požarima i sušama. Zato je jako bitno identifikovati taj problem, učlaniti se u organizacije koje se bave tim pitanjima, i kroz te organizacije, a na koncu i uključivanje u politiku, mijenjati politike i učestvovati u zagovaranju za klimatske akcije."

U tom pogledu, dobar primjer je upravo Konferencija na čijoj organizaciji je aktivno radila, kao samo učešće na COP28 u Dubaiju, koja je samo središte donošenja važnih odluka za budućnost svih.

"Do Konferencije je došlo tako što smo se upoznale kolegica Asja Begić i ja. Ona inače živi u Njemačkoj i članica je YOUNGO-a – oficijelne grane mladih UNFCCC-a (Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama) koja je, kao što znamo, organizator svake COP konferencije. Imale smo ideju da ove godine apliciramo i da dobijemo zvaničnu dozvolu YOUNGO-a koji daje licence za ovakve konferencije koje se dešavaju i održavaju širom svijeta sa različitim tematikama u zavisnosti od potreba stanovništva te države. Aplicirale smo uz pomoć Društva crvenog krsta/križa BiH i Crvenog križa FBiH, dobile smo licencu, zvaničnu akreditaciju i dozvolu, i krenule smo u planiranje. Prioritet nam je bio da istražimo šta mladi žele, jer nam je jednostavno pričati o tome šta mi želimo, posebno i iz perspektive osobe koja se bavila klimatskim istraživanjima, jer sam prvenstveno istraživačica, pa onda aktivistkinja, i meni je lako pričati o tome šta ja želim da vidim. Zato nam je poenta bila šta mladi u BiH žele. Provele smo istraživanje, dobile povratne informacije i na osnovu njih kreirale agendu Konferencije", kazala je Layla.

Dodaje da su, kad su u pitanju finansijska sredstva za organiyaciju ovakvog događaja, pokušavale i "kucale na sva vrata" ali da "ne možemo kriviti nikoga jer je bila sredina godine, svi su imali isplanirane budžete i bile smo svjesne toga".

"Naša posljednja šansa je bila apliciranje za resurse, ali ne za resurse koji idu direktno nama, već one čiji će provodnik biti neko drugi. Podržao nas je UNICEF u BiH i Evropska delegacija u BiH koji su nam pružili i resurse i mjesto, i svu moguću ekspertizu i pomoć koju smo trebali, tako da je bilo jako zanimljivo da mi baš ta konferencija bude prvi događaj koji sam organizovala. Bilo je nevjerovatno raditi i učiti od svih tih ljudi i nadati se da će uspjeti. Na kraju je i uspjelo", kaže mlada aktivistica i dodaje kako su najvažniji rezultat Konferencije preporuke mladih koje su kreirali za delegaciju BiH koja ide na COP28.

"Iskoristili smo istraživanje koje smo prethodno radili, kao i povratne informacije 70 mladih ljudi, učesnica i učesnika dvodnevne Konferencije. Kombinovali smo to dvoje – naučni i istraživački dio, i dio aktivizma i zagovaranja, te na osnovu toga kreirali preporuke mladih koje su dostavljene našoj delegaciji."

Layla će i sama nastojati da na Konferenciji COP28, kojoj će prisustvovati u Dubaiju, uputi poruke mladih iz BiH svjetskim liderima.

Podrška UNDP-a

"Više puta sam se prijavljivala na nekoliko prilika koje omogućavaju govorništvo na COP28, međutim to je jako teško planirati jer sve te prilike dolaze nekako usput, tako da ukoliko budem imala priliku, poruke su sa mnom – nosim ih stalno u džepu, i potrudiću se da ih prezentujem, makar ovaj zadnji dio – Pozivamo sve, uključujući i našu delegaciju, da mlade ljude i djecu stave u centar klimatske agende, i da ih aktivno uključe u diskusije, inicijative i politike rješavanja ekoloških pitanja. Ukoliko ne budem u mogućnosti obratiti se direktno, imamo pravo da prisustvujemo i učestvujemo u diskusijama, i zaista se nadam da će neke od naših poruka biti delegirane, makar da svijet zna da je mladima iz BiH zaista stalo do ove teme. Želimo pokazati da smo tu, da smo već nešto uradili, ovo jeste neki zvanični početak, i mi se nadamo da će naše poruke biti prenesena. Zahvaljujući podršci UNDP BiH za učešće na COP28 kao prilici da se čuje glas mladih, biću tu četiri dana, i ukoliko se i najmanja prilika ukaže, izrazim svoje mišljenje i prenesem ono što su mi mladi rekli."

U međuvremenu razmišlja i o narednoj konferenciji u BiH, a poseban motiv daje joj veliki broj prijavljenih za ovogdišnju konferenciju.

"S obzirom na to da je ovogodišnji odaziv bio nevjerovatan uz ogroman broj aplikacija, iako je rok za prijavu bio vrlo kratak, sljedeće godine planiramo malo promijeniti praktični dio. Ove godine smo razradili obrazovanje i podizanje svijesti, a sljedeće godine već želimo ući u lokalne zajednice, pomoći mladima da ostvare klimatske akcije. Ukoliko bude mogućnosti i resursa voljeli bismo obezbijediti grantove mladima koji žele provesti neke klimatske akcije u svojim lokalnim zajednicama. Ne moraju to biti neki radikalni koraci, znamo da svaka promjena treba početi stabilno, sa manjim koracima koji vode ka dugotrajnim promjenama, tako da to može biti sve – od izgradnje kućica za ptice, do akcija čišćenja i pošumljavanja. Svakako planiramo biti tu za mlade", poručila je kativistica Layla Jusko.