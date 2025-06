Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u subotu je izrazio nadu u novi početak bilateralnih odnosa sa Grčkom.

O predstojećoj posjeti Grčkoj, koja je zakazana za 7. decembar, rekao je:

"Nadam se da počinje nova era (između dvije zemlje). Pokušavamo da steknemo više prijatelja, a manje neprijatelja."

"Ići ćemo u Atinu s pristupom u kojem svi dobijaju. Tamo ćemo razgovarati i o našim bilateralnim odnosima i o odnosima Turkiye i Evropske unije kako bismo donijeli odluke dostojne duha nove ere", rekao je Erdogan obraćajući se novinarima u predsjedničkom avionu po povratku iz Dubaija, gdje je prisustvovao klimatskom samitu COP28.

Napominjući blizinu i isprepletenu istoriju dva naroda, rekao je da gajenje animoziteta nije konstruktivno.

Izrazio je spremnost da započne novu eru, ispuni obećanja i razvije odnose bez vanjskih uticaja.

Govoreći o vanjskim uticajima, rekao je da Sjedinjene Američke Države (SAD) isporučuju vojnu opremu Grčkoj, dok uskraćuju sličnu podršku Turkiye.

"Iako smo mi platili za njih, F-16 nam ne daju, dok nastavljaju da šalju F-16 i municiju u Grčku. To ne znači da moramo odustati samo zato što to rade SAD. Posjetićemo našu susjednu zemlju, sjesti i razgovarati", rekao je on.

Turkiye je uputila zahtjev Washingtonu 2021. za 40 aviona F-16 i komplete za modernizaciju. State Department je neformalno obavijestio Kongres o potencijalnoj prodaji.

Erdogan se založio za diplomatski pristup, ističući da se, kao susjedi, Turkiye i Grčka mogu uključiti u dijalog bez ugrožavanja međusobnih interesa.

On je priznao postojeće razlike između dvije zemlje, ali je istakao potencijal za saradnju na obostrano korisnim temama.

Grčko-tursko vijeće za saradnju na visokom nivou biće održano u Atini 7. decembra.