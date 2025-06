Engleski kantautor Roger Waters optužio je utjecajne izraelske lobije da su neuspješno pokušavali prekinuti njegovu turneju po Latinskoj Americi zbog njegove glasne podrške Palestincima u posljednjem sukobu s Izraelom koji je izazvao humanitarnu krizu u opkoljenoj Gazi.

U ekskluzivnom intervjuu za TRT World u glavnom gradu Čilea, Santiagu, suosnivač kultne muzičke grupe Pink Floyd, opširno je govorio o klevetničkoj kampanji izraelskih lobija, koja ga je ciljala jer je javno govorio protiv brutalnosti Izraela prema Palestincima.

Waters je među sve većim brojem poznatih ličnosti koje govore protiv velikih kršenja ljudskih prava od Izraela i njegovog "kolektivnog kažnjavanja" stanovnika Gaze kao odgovor na napade Hamasa 7. oktobra.

“…Ne možete se nikako staviti u tu poziciju, u njihovu poziciju. Te majke i očevi, ta djeca, tih 2,3 miliona, sada malo manje, ljudi koji žive u Gazi bombardiraju F-16 dan i noć, iz sedmica u sedmicu", kaže on.

"Čovjek ne može ni zamisliti kako to mora biti i da (za izraelski napad) navija najmoćnije carstvo na svijetu je odvratno izvan svakog vjerovanja."

80-godišnji Britanac kaže da su tokom argentinske turneje pod nazivom 'Ovo nije vježba' izraelski lobiji uspjeli "kooptirati sve hotele u Buenos Airesu i Montevideu i organizirati ovaj izvanredni bojkot temeljen na zlonamjernim lažima". .

"Moje srce i moj mozak su toliko puni svih političkih, ali i humanitarnih mahinacija oko pitanja Gaze, o pitanju Palestine upravo sada da mi je teško pobjeći od toga i svih ***** koje sam doživljavam u Južnoj Americi s njima pokušavajući da otkažu moj nastup", dodaje on.

U neselektivnoj izraelskoj agresiji ubijeno je više od 15.000 Palestinaca, uključujući 6.150 djece i 4.000 žena. Službeni izraelski broj mrtvih iznosi 1200 od 7. oktobra.

"Upravo su pokušali otkazati moj nastup...ovdje u Santiagu, u Čileu, gdje znam da sam veoma popularan, ne samo zato što su nastupi rasprodani", dodaje Waters.

Tokom svog boravka u regionu, Waters je navodno morao da ostane u finansijskoj prijestolnici Brazila, Sao Paulu, prema lokalnom dnevniku Pagina/12 , nakon što mu je rečeno da u Argentini nema slobodnih mjesta.

Waters je insistirao da su žestoke kritike posljedica njegove odbrane palestinskih prava usred nedavnog napada na Gazu.

Tokom nedavnog muzičkog nastupa u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, dok je bio na bini, Waters je rekao okupljenoj masi da ga se ušutkuje upravo jer vjeruje u ljudska prava.

U Argentini, advokat Carlos Broitman rekao je za AFP da je podnio tužbu protiv Watersa federalnom sudu zbog tvrdnji o širenju mržnje.

U Urugvaju, zastupnik desnog centra, Felipe Schipani, pozvao je ljevičarsku vladu Montevidea da ukloni titulu uvaženog posjetitelja Watersa koja je prvi put dodijeljena Watersu 2018.

"Oni (izraelski lobiji) su također bili u Buenos Airesu... pokušali su otkazati moje nastupe u Buenos Airesu uz obrazloženje da sam antisemit, što naravno nisam! To je čista besmislica", kaže Roger.

U Urugvaju, Roger se također suočio s reakcijom zvaničnika Središnjeg izraelskog odbora i jevrejske nevladine organizacije B'Nai B'rith, tvrdeći da je širio mržnju protiv jevrejskog naroda.

"Pa ipak, oni i dalje izmišljaju priče i onda ih pojačavaju i onda ih ispisuju opet i opet i opet i opet i opet i opet. I znam da nam to nije dopušteno reći, ali to je točno iz Goebbelsovog priručnika - veće laži, veća je vjerojatnost da će ljudi povjerovati da je to ono što ovi glupi s***nje rade protiv mene," kaže Waters.

Hoteli u Montevideu su navodno odbili komentirati Watersove tvrdnje.

Nakon oštre izraelske osude, Latinoamerička konfederacija radnika rekla je da je Rogeru i članovima benda stavila na raspolaganje brojne svoje hotele usred onoga što opisuje kao svoju međunarodnu solidarnost i obranu ljudskih prava.

U Urugvaju se Waters susreo s bivšim ljevičarskim predsjednikom te zemlje Joseom Mujicom.

Usred tekućeg raseljavanja Palestinaca, Waters, koji je jedan od muzičara s najvećom zaradom na turnejama, javno je bojkotovao Izrael koji je nezakonito okupirao Zapadnu obalu od 1967. godine.

Tokom svoje turneje po Latinskoj Americi, Waters se također sastao sa zvaničnicima Cluba Deportivo Palestino, nogometnog kluba koji je osnovala čileanska palestinska dijaspora, pozirajući za fotografije zajedno s nekoliko zvaničnika.

Klub je na Instagramu zahvalio Waltersu na njegovoj solidarnosti s Palestinom i što je zajednici dao glas.