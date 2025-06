Na predstojećim vanrednim parlamentarnim i lokalnim izborima koji će se održati u više gradova i opština u Srbiji zakazanim za 17. decembar neće se dogoditi ništa epohalno novo, rekao je u intervjuu za Anadolu ugledni bosanskohercegovački filozof i univerzitetski profesor Miodrag Živanović iz Banjaluke.

"Pošto se Srbija nalazi na tom, kako se to kolokvijalno, uobičajeno zove, trusnom području, riječ je o našem Balkanu, mislim da se neće dogoditi ništa epohalno novo. Volio bih da nisam u pravu, ali najvjerovatnije će to tako biti. Pošto je režim Aleksandra Vučića već uradio sve one nužne predradnje koje vlast uobičajeno radi pred izbore", izjavio je Živanović za Anadolu.

Dodao je da je riječ o populističkom režimu, sve se odlučuje u ime naroda, ali sam narod ne odlučuje.

"Građani Srbije gotovo da i ne odlučuju, nego odlučuje uzana vrhuška na čelu sa rukovodiocima ili čelnim ljudima koji ne samo što su populisti nego oni se ne bave politikom i to je problem kao i u drugim dijelovima ovog našeg poluostrva koje se zove Balkan. Zbog takvog sticaja stvari, zbog takve osnove funkcionisanja društva u Srbiji generalno, Srbija je zapravo zatvorena u institucije sistema", smatra Živanović.

Naglasio je da ona nije usmjerena prema običnim ljudima, što se vidjelo i nedavno na protestima i protestnim šetnjama, gdje se okupljao veliki broj ljudi.

Živanović je istakao da zbog te zatvorenosti institucija samih u sebe, u Srbiji se neće dogoditi u samom društvu gotovo ništa.

"Niti će se stvoriti osnova za konačne promjene u pravosuđu prije svega, neće se stvoriti promjene u obrazovanju, sve to skupa ostaje pod strogim patronatom te najuže vrhuške vlasti. Kada uzmemo i čelne ljude, Aleksandar Vučić nije političar on je demagog, kao što mi ovdje imamo Milorada Dodika u Republici Srpskoj, koji takođe nije nikakav političar. On ne zna ništa o politici, u značenju koje bi trebalo da zna", rekao je profesor Živanović.

- Vjerske zajednice vjernike guraju u prošlost-

Naglasio je da bi politika "trebala biti briga za polis, za naš mali zavičaj, mjesto u kojem živimo i briga za ljude koji žive u tom mjestu".

"To je ta nevolja, teškoća da se vlast koja funkcionira već, kao što je slučaj u Srbiji recimo, petnaestak, dvadesetak godina, zapravo nije bila okrenuta prema onome što bi trebalo da relaksira društvene veze, odnose, što bi trebalo da napravi nekakvo jedinstvo, ali jedinstvo ljudi ne jedinstvo naroda. Narod može biti i ovakav i onakav, ali eto to je sada trend, vidjeli smo i u nekoliko zemalja Evropske unije da je ta desnica pobijedila i to glatko. Takođe na principu populizma", naveo je Živanović.

Prema njegovim riječima Vučićeva vlast, sa polugama vlasti koje SNS drži u rukama, već je uradila predradnje populističkog tipa, Vučić i Ivica Dačić (Socijalistička partija Srbije) i njihovi sateliti su to već napravili, tako da svako malo oni daju 100 eura mladima, pa penzionerima, novorođenim bebama.

"To su sve glasovi, to su takvi modeli vlasti. Oni imaju tu računicu koja zapravo nema veze s ljudima ima veze samo da bi se sačuvala i očuvala vlast. Pošto je to tako, zato ne vjerujem da će doći do nekih dramatičnih ishoda, ili do instaliranja drugog ili drugačijeg sistema odnosa, nego će to ostati na istom sa vjerovatno sa umnoženim ili multipliciranim, kako bi se to moglo reći, postojećim odnosima. Neće se dogoditi nikakvo otvaranje ili izlazak iz tog zatvorenog kruga koji je sada na djelu, kao ni u drugim zemljama Balkana", kazao je Miodrag Živanović.

Očekuje produžavanje "te iste sage o zatvorenim društvima, o vraćanju u prošlost uz nešto što će takođe ostati isto, ako ne bude još radikalnije postavljeno, a to je uloga vjerskih zajednica".

"One su jedan veliki generator, u ovom slučaju kada govorimo o Srbiji, riječ je o dominantno Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) ostaće sve isto ako ne dobije još radikalnije oblike i ako ne bude SPC gurala svoje podanike, svoje vjernike u još dalju prošlost. Mi smo ovdje nažalost u Bosni i Hercegovini to doživjeli multiplicirano zbog tri dominantne vjerske zajednice, ali zapravo je slika ista, ima iste boje, konture..." rekao je profesor Živanović.

Dodao je da je u BiH veći problem što je sve to skupa puta tri, i tu nije moguće ništa napraviti.

"Čak je kod nas to dovedeno do potpune radikalizacije, ovdje više čak ni po ustavu, u BiH ne žive ljudi, građani ne postoje u ustavima, imamo petnaestak ustava na raznim nivoima, kantoni, entiteti i tako dalje i naravno da to isto samo pod drugačijim imenima se događa u Srbiji i Srbija postaje nažalost sve više zatvoreno društvo. Tako da populizam prelazi zapravo u fašizam, to je nužna posljedica, kod svih država bile one male ili velike, fašizam je konačno i najbrutalnije ishodište onoga što je nastalo iz populizma", naglasio je Živanović.

- SNS-u u zatvaranju društva zdušno pomažu socijalisti-

Smatra da će političari, posebno nosioci vlasti u Srbiji, uključujući i Dačićeve socijaliste, jer oni su objavili svoju ponovnu koaliciju sa SNS-om, raditi zdušno na tome da sve skupa ostaje zatvoreno.

"Imaćemo ne vladavinu ljudi ili građana nego ćemo dobiti, plašim se doista da će se dogoditi, još više zatvoreno društvo, još više kada govorimo o Srbiji vraćeno vremenski u prošlost, jer je to cilj populizma", kazao je Živanović.

Pojasnio je da se stariji sjećaju kako su na Balkanu počele populističke mantre sa cijelom propagandom tadašnjih vlasti koje su došle poslije komunističkog režima, u cijeloj Jugoslaviji, sve sabrano u jednu jedinu rečenicu "Naš je cilj da mi dostignemo svoju prošlost", što je temeljna nevolja koja će se teško moći ispraviti.

"Posebno kada je vlast u Srbiji koncentrisana samo u rukama nekoliko ljudi - zvanično, nezvanično je njih više i onih koji su vezani za korupciju, kriminal, za sve ono najgore što pripada jednom društvo, otuda će to ići jako teško. Da ne budem prorok jer se to ne može proricati, da će se i dalje nastaviti odlučivanje i provođenje odluka koje bi trebalo država da radi, događaće se i dalje da se ništa ne priprema i ne radi u institucijama sistema nego izvan institucija. Naravno mislio sam prije dvadesetak godina da će se to na Balkanu dogoditi nešto bržem neke promjene, ali sve postaje gore i teže živjeti u zatvorenim društvima i tako će se nastaviti u Srbiji", naglasio je Živanović.