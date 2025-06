Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je u petak u Sarajevu da će Bosna i Hercegovina i Crna Gora u 2024. započeti izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare na lokalitetu Hum - Šćepan polje.

Forto je nakon bilateralnog susreta delegacije BiH i Crne Gore koju je predvodio ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović i radnog sastanka s rukovodstvom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svjetske banke, rekao da je pokrenut proces izgradnje mosta između BiH i Crne Gore kao i izgradnje pristupnih puteva s obje strane granice.

"Možemo reći da smo se dogovorili u saradnji s oba državna ministarstva i resornim ministarstvom iz Republike Srpske da ćemo projekat početi sljedeće godine. Započinjemo izgradnju mosta između dvije države. Istovremeno ćemo pokrenuti proces zaduživanja kod međunarodnih finansijskih institucija za izgradnju pristupnih cesta s obje strane. Također, BiH je spremna da podrži inicijativu Crne Gore za Jadransko-jonskom magistralom, kao i pristup iz Crne Gore u BiH, sa sjevera Pljevlje - Čajniče - Goražde. To su projekti koje ćemo aktuelizirati sljedeće godine. Saradnja će se nastaviti, a mi ćemo nastaviti radne sastanke s Evropskom komisijom sljedeće sedmice u Skoplju", rekao je Forto, navodeći da će prema procjena bh. strane projekat koštati 100 miliona eura uz 40 posto bespovratnih sredstava.

Ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Filip Radulović izjavio je da je ovo dobar početak saradnje dvije prijateljske države koje dijele granicu, a time i infrastrukturu. Kako je kazao, tokom sastanka su pokrenuli tri ključna pitanja za naredni period.

"Prvo je most na Tari, Šćepan polje - Hum. Zadovoljstvo mi je da kažem da smo zajednički potpisali dopis prema Evropskoj komisiji za 40 posto bespovratnih sredstava. Taj ćemo most početi graditi sljedeće godine. To će riješiti višedecenijski problem mosta. Imamo i podršku kolega iz Bosne za Jadransko-jonski autoput, koji je prioritet crnogorske Vlade. Taj autoput će od Italije do Grčke spojiti Jadran i pomoći povećati rast BDP-a kako u Crnoj Gori tako i u BiH. Sljedeće pitanje koje smo pokrenuli je brza cesta iz Bijelog Polja, preko Pljevlja do Goražda. To će kasnije otvoriti put od Sarajeva do autoputa Bar - Boljare u Crnoj Gori", rekao je crnogorski ministar.

Nedeljko Ćubrilović, ministar saobraćaja i veza u Vladi bh. entiteta Republika Srpska, rekao je da su dvije zemlje poslije današnjeg sastanka najbliže kompletiranju posla koji "muči" BiH i Crnu Goru niz godina.

"Mislim na projekat Foča - Šćepan polje. Mislim da ćemo iduće godine krenuti prije svega s mostom, a onda i putnim pravcem i da su kreditori spremni da podrže inicijativu koja postoji s obje strane granice. Vjerujem da ćemo istrajati u svemu, da nećemo gubiti vrijeme, nego da su na potezu konkretne odluke i potezi", rekao je Ćubrilović.

Šef ureda Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Christopher Sheldon rekao je da Svjetska banka radi zajedno s EBRD-om na finansiranju infrastrukturnih projekata koji povezuju dvije zemlje.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Johann Sattler je kazao je da je povezivanje glavnih gradova regiona Zapadnog Balkana prioritet za Evropsku uniju.

"To smo već ranije rekli, a također znamo da je konekcija između BiH i Crne Gore preko Šćepan bolja jedna od najljepših, ali i najopasnijih, tako da postoji hitna potreba da se tamo investira. Mi smo spremni", rekao je Sattler.