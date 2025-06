Na Balkanskom medijskom forumu održanom u turskom gradu Izmiru odlučeno je da se osnuje Balkanska medijska unija za provođenje studija za sprječavanje dezinformacija.

U okviru projekta Glavne uprave za odnose s civilnim društvom Ministarstva unutrašnjih poslova, u Izmiru je organiziran Balkanski medijski forum u saradnji s Turskom asocijacijom internetskih medija (TİMBİR) i Balkanskim centrom za strateška istraživanja (BASAM).

Održan je okrugli sto na kojem je učestvovalo gotovo 100 predstavnika medija iz Albanije, Njemačke, Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turkiye.

Nakon sastanka saopćeno da je odlučeno da se uspostavi Balkanska medijska unija u kojoj će učestvovati 11 medijskih institucija.

Predsjednik BASAM-a Rifat Sait također je izjavio da će u skladu s današnjom odlukom biti uspostavljena Balkanska medijska unija, a Izmir će preuzeti njen sekretarijat.

Osvrnuvši se na izraelski napade na Gazu, Sait je kazao kako Izrael masakrira ljude, uključujući i djecu u Palestini pred očima svijeta, ali da se pokušava prikazati kao da je Izrael u pravu.

"To je najbolji primjer dezinformacije. Isto se dogodilo u Karabahu. U Turkiye se s vremena na vrijeme događaju iste stvari. Ovaj savez će raditi zajedno na sprječavanju dezinformacija. Ali osim toga, želimo osnovati zajedničku medijsku, novinsku i marketing agenciju na Balkanu. Da bismo to postigli, morali smo stvoriti jedinstvo, a ovdje smo to i učinili", rekao je Sait.

Prisutnima su se također obratili guverner Izmira Suleyman Elban, predsjednik TIMBIR-a Suleyman Basa, predsjednik Uprave za odnose s civilnim društvom pri MInistarstvu unutrašnjih poslova Fahrettin Kaya.