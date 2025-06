Američki senator Bernie Sanders izjavio je u nedjelju da bi bilo "neodgovorno" da Sjedinjene Američke Države (SAD) pruže dodatnih deset milijardi dolara vojne pomoći Izraelu kao podrška u ratu protiv Hamasa.

Sanders je to rekao dok se pojavljivao u CBS News programu Face the Nation, prema novinskom izdanju The Hill.

“Mislim da bi bilo neodgovorno da Sjedinjene Američke Države daju (izraelskom premijeru Benjaminu op.a.) Netanyahuu još deset milijardi dolara kako bi nastavio da vodi ovaj užasni rat”, rekao je Sanders gostujući na CBS Newsu.

Dodao je da Kongres mora "jasno staviti do znanja Netanyahuu da im nećemo jednostavno dati blanko ček da ubijaju žene i djecu u Palestini".

"Raseljeno je 1,9 miliona ljudi, koji hodaju okolo bez vode, hrane. Bez ikakvih medicinskih sredstava. To je humanitarna katastrofa. A Sjedinjene Američke Države moraju izvršiti sav pritisak koji mogu da kažu Netanyahuu da zaustavi ovaj katastrofalni vojni pristup”, rekao je Sanders.

Sanders je ponovio da Izrael ima pravo na samoodbranu, ali je naglasio da nema pravo da ratuje protiv civila u Gazi.

Također je rekao da je Netanyahuov cilj u vezi s Gazom nejasan.

Sandersovi komentari dolaze nakon što je zahtjev američkog predsjednika Joea Bidena za budžet od 105 milijardi dolara, koji je uključivao vojnu pomoć Izraelu i Ukrajini, odbijen u Senatu 7. decembra.