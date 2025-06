Potpredsjednik Federacije hotelijera Turkiye (TUROFED) Mehmet Isler izjavio je kako je u domenu ranih rezervacija njegova zemlja zabilježila rast od 15 posto u odnosu na prethodnu godinu te da postoji potencijal da ugosti 10 miliona turista iz Kine.

Isler je u izjavi za Anadolu naveo kako će u domenu ranih rezervacija sektor turizma Turkiye nastaviti s rastom i u 2024. godini.

Navodeći da Turkiye djeluje proaktivno u promociji i da su kampanje rane rezervacije ojačale pristup turističkih profesionalaca, Isler je rekao da je prema posljednjim podacima njemačko tržište vodeće, tržište Velike Britanije je pokazalo značajan razvoj, a Nizozemska, Francuska i Poljska tržišta su takođe aktivna.

Navodeći da je došlo do povećanja ranih rezervacija iz Kine za 15 posto u odnosu na prošlu godinu, Isler je rekao:

"Prije pandemije, otprilike 500 hiljada kineskih turista dolazilo je u Turkiye do 2019. godine. Kasnije se to smanjilo kako s pandemijom, tako i s odlukama kineske vlade koja zabranjuje kineskim turistima odlazak u neke zemlje. Ali nedavno je kineska vlada to ukinula. Turkiye ima novu poziciju u ovom slučaju. Ako uzmemo u obzir da je Njemačka tržiste oko šest miliona, Rusija joj je blizu, a englesko tržiste oko 2,5-3 miliona, turski turizam može primiti 10 miliona turista iz Kine. Postoji šansa da se 20 posto broja turista dobije samo s kineskog tržišta. Deset miliona turista ne bi trebalo biti previše. U populaciji od skoro 1,5 milijardi, udio od 10 miliona turista danas nije nemoguća brojka."

Kulturološki i gastronomski turizam prednjači

Ističući da su Kinezi zainteresovani za oblasti kulture i gastronomskog turizma, koje Turkiye želi da razvija, uz pijesak, more i sunce, Isler je istakao da ljudi iz ove zemlje posebno vole da posjećuju Istanbul, Kapadokiju, Efes, Pamukkale, Bergamu, Sard i Antaliju.

Navodeći da turski turizam ima mogućnost povećanja tržišne raznolikosti umjesto da ostane na jednom ili dva glavna tržišta te da Turska agencija za promociju i razvoj turizma (TGA) ima glavnu ulogu u promociji i marketingu, Isler je rekao:

"Turski turizam će napraviti ogroman korak naprijed ako se fokusiramo na proizvode koje kinesko tržište zaista želi, dobro ih poslužimo i ponudimo naše lijepo upakovane proizvode. Ovdje posebno TGA ima veliku odgovornost. Promotivne aktivnosti napravljene u Evropi moraju biti implementirane i na kineskom tržištu."

Isler je također napomenuo da Kinezi preferiraju period izvan ljeta, ali koji su i dalje u sezoni te dodao da je to vrijedno u smislu cilja širenja turizma na 12 mjeseci.

Dinamičan rast broja kineskih turista

Broj turista iz Kine, koja se izdvaja među zemljama s visokim potencijalom rasta u globalnom turističkom sektoru, dostigao je 426 hiljada u 2019. godini, s 28 hiljada u 2002. godini, zahvaljujući promotivnim kampanjama koje sprovodi Turkiye.

Kinesko tržište, na kojem su se brojke smanjile na 26 hiljada u 2021. zbog efekata ograničenja putovanja koja su se primjenjivala u ovoj zemlji tokom perioda pandemije Covid-19, dostiglo je 89 hiljada u 2022. godini. Broj kineskih turista, koji je ove godine naglo porastao ukidanjem ograničenja za grupna putovanja, u periodu januar-oktobar dostigao je 198.807.