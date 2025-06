Američki rabin Dovid Feldman izjavio je da su svi ljudi u Palestini živjeli u miru prije pojave cionizma, te je dodao da se nada da je to moguće i u budućnosti.

Rabin Feldman iz anticionističke jevrejske organizacije Neturei Karta International (NKI) prisustvovao je “Evropskom samitu za Palestinu", koji je održan u palati Ciragan u Istanbulu, a u razgovoru s novinarom Anadolije je pojasnio razliku između judaizma i cionizma.

“Judaizam je religija, samo religija, ne uključuje politiku. S druge strane, cionizam je čisto politički pokret, radi se o nacionalizmu i ne predstavlja jevrejsku religiju. Nažalost, ljudi misle da je to dvoje isto i da svi Jevreji podržavaju Izrael, ali to nije slučaj“, rekao je rabin Feldman koji je u Istanbul doputovao iz New Yorka.

Ističući kako se mnogi Jevreji širom svijeta protive zločinima, koje je počinio Izrael, Feldman je rekao da je stvarno postojanje oprečno jevrejskom vjerovanju i da se zato i protive postojanju.

Napominjući da u svijetu postoje stotine hiljada anticionističkih Jevreja koji misle kao on, Feldman je rekao da u New Yorku postoji vrlo jaka anticionistička zajednica.

“Mi smatramo da je sve što je učinjeno Palestini pogrešno. Svi ovi zločini, ubistva, krađe, ugnjetavanje, i to se primjenjuje na cijeli narod od samog početka. Ovo nije samo genocid koji gledamo danas, u posljednja dva mjeseca. To je genocid nad Palestinom od samog početka, od početka okupacije je sve zločin“, rekao je Feldman.

Ističući da su akcije Izraela zločini ne samo prema međunarodnom pravu već i u kontekstu judaizma, Feldman je rekao da sveta knjiga Tora zabranjuje sve takve zločine.

Feldman je također kazao da bi se zbog judaističkih učenja protivili postojanju Izraela čak i da nisu počinjeni svi ti zločini i da ljudi u toj regiji žive u miru.

Naglasivši da je osnova jevrejskog učenja zasnovana na tome da su Jevreji u egzilu, Feldman je rekao da im je, prema njihovom vjerovanju, zabranjeno da se bore protiv volje Božje i uspostavljaju saveremenu državu.

“Sve ovo mora da se završi. Ako u potpunosti zaustavimo ovu okupaciju, nadamo se na miran način i ne dopuštajući da bilo ko pati, ponovo ćemo vidjeti mir koji je postojao u prošlosti. Prije izuma cionizma, živjeli smo u miru u Palestini, a to se može dogoditi u budućnosti, nadam se da hoće“, rekao je rabin Feldman.

Zagovarajući "jednodržavno rješenje u kojem nema okupacije, nema ugnjetavanja, te uz vraćanje prava svim starosjediocima", Feldman je poručio da su i muslimani i kršćani i Jevreji dio autohtonog stanovništva Palestine i da cionistički pokret ne predstavlja jevrejski narod.

Feldman je komentirao i stalna pozivanja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na “svete tekstove“ u danima kada su počeli izraelski napadi na Pojas Gaze.

“To je potpuno licemjerje. Netanyahu je sekularna osoba, cionistički pokret je sekularni pokret, oni koriste religiju koju odbijaju slijediti. Zloupotrebljavaju je da opravdaju zločine koji su zabranjeni u toj vjeri. Ovo nema smisla i potpuno je licemjerje“, smatra Feldman.

Neke jevrejske zajednice oštro kritikuju Izrael zbog žestokih napada na Pojas Gaze.

Među najglasnijim kritičarima Izraela je i Neturei Karta International (NKI), organizacija čije sjedište je u SAD-u, a koja okuplja ortodoksne Jevreje.

Članovi NKI-ja napisali su pismo bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon njegove odluke da premjesti američku ambasadu iz Tel Aviva u Al-Quds (Jerusalem), protiveći se takvom potezu.

Članovi NKI-ja na raznim platformama i na događajima kojima prisustvuju objašnjavaju da je cionizam ideologija koja ne predstavlja judaizam.