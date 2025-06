Ambasada Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH organizovali su u Sarajevu promociju knjige bosanskohercegovačkog autora Admira Lisice o nekadašnjem azerbejdžanskom lideru Heydaru Aliyevu.

Povodom stote godišnjice rođenja bivšeg lidera u Azerbejdžanu se ova godina obilježava kao “Godina Heydara Aliyeva“, a danas se obilježava i 20. godišnjica smrti nacionalnog lidera zemlje.

Promociji knjige održanoj u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine prisustvovali su, osim autora, ambasador Azerbejdžana u BiH i bivši šef azerbejdžanske diplomacije Vilayat Quliyev, profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH Ismet Ovčina i brojni građani.

Lisica je istakao da je knjiga nastala kao rezultat rada na projektu na poziv ambasadora Quliyeva u povodu stote godišnjice rođenja Heydara Aliyeva.

"Bilo je posebno izazovno doći do podataka jer zaista ima malo izvora na bosanskom jeziku, ali institucije u Azerbejdžanu su nam ponudile važne izvore na engleskom jeziku. Od trenutka nastanka ideje do izlaska knjige prošlo je oko godinu dana, a u tom periodu boravio sam u Bakuu, Karabakhu, i imao sam priliku da se upoznam sa zvaničnicima Azerbejdžana i intelektualcima", kazao je Lisica i nastavio:

"To mi je u nekoj mjeri olakšalo da napišem knjigu koja govori ne samo o Heydaru Aliyevu već i o Azerbejdžanu kao državi u kontekstu vanjske politike. Azerbejdžan je nadolazeća energetska sila o čemu također govorim u ovoj knjizi."

Naglasio je također da je vrlo važno da Bosna i Hercegovina i Azerbejdžan dodatno prodube bilateralne odnose.

"Nadam se da će se Bosna i Hercegovina i Azerbejdžan u narednom periodu dodatno zbližiti i da ćemo imati još jednog novog prijatelja na vanjskopolitičkom planu. Međutim, do danas nismo uspjeli uspostaviti neku intenzivniju saradnju kao što su to učinili Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Moramo stoga raditi na unapređenju naših odnosa", rekao je autor knjige.

Heydar Aliyev rođen je 10. maja 1923. godine u gradu Nakhchivan u Azerbejdžanu, a umro je 12. decembra 2003. Bio je ugledni azerbejdžanski političar i predsjednik Azerbejdžana od oktobra 1993. do oktobra 2003. godine. Za vrijeme Sovjetskog Saveza bio je na čelu Azerbejdžana od 1969. do 1982. godine i na funkciji prvog zamjenika premijera Sovjetskog Saveza od 1982. do 1987.

Vjeruje se da je Heydar Aliyev pažljivo, ali ciljano postavio temelje buduće neovisnosti Azerbajdžana već tokom 1970-ih godina putem razvoja ekonomije, kulture, otvaranja novih tvornica, povećanja ljudskog potencijala i podupiranja nacionalne inteligencije.

Pod vodstvom ovog nacionalnog lidera država je ostvarila velika ekonomska, kulturna i politička dostignuća na putu prosperitetnog Azerbejdžana.