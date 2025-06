Sjedinjene Američke Države (SAD) objavile su da će Ukrajini poslati dodatni paket vojne pomoći u vrijednosti od 200 miliona dolara, koji se sastoji uglavnom od protuzračne odbrane i artiljerijske municije, za "kritične" sigurnosne i odbrambene potrebe Ukrajine.

Iz američkog Ministarstva odbrane (Pentagon) navedeno je da dodatni paket vojne pomoći, koji će pomoći "Ukrajini da odbrani svoju teritoriju", uključuje protuzračnu odbranu, artiljerijsku municiju, protivtenkovsko oružje i drugu opremu u vrijednosti od 200 miliona dolara.

Američki ministar odbrane Lloyd Austin istakao je i da su SAD odlučne podržati Ukrajinu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, američki predsjednik Joe Biden je naglasio da će nastaviti da pružaju punu podršku Ukrajini u njenom ratu s Rusijom.

Napominjući da će nastaviti najsnažniju podršku koju su do sada davali Ukrajini, Biden je naglasio da su Ukrajinu do sada podržavali i demokrate i republikanci i da je neophodno da se to nastavi.

S druge strane, Zelenski je naveo i da im je podrška SAD-a u ratu u Ukrajini veoma važna i da su koraci Rusije koji su dodatno produžili rat štetili regionu.