Ravil Gaynutdin, predsjednik Vjerske zajednice muslimana Ruske Federacije i Vijeća muftija Rusije, izjavio je da će uspostavljanjem države Palestine prestati nasilje i biti postignut dugoročni mir i stabilnost u Bliskom istoku.

U Moskvi, glavnom gradu Rusije, održan je 19. Međunarodni muslimanski forum na kojem su se okupili vjerski poglavari i učenjaci iz mnogih zemalja.

Forumu održanom u Centralnoj džamiji u Moskvi prisustvovali su pored Gaynutdina i savjetnik za vjerske poslove Ambasade Turkiye u Moskvi Omer Faruk Savuran, direktor Islamskog istraživačkog centra za historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA) Mahmud Erol Kilic, čelnik Islamskog istraživačkog centra (ISAM) pri turskoj Fondaciji Diyanet Murteza Bedir i drugi zvaničnici.

Gaynutdin je u obraćanju prisutnima kazao da događaji u svijetu, posebno na Bliskom istoku, nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim.

"Cijeli svijet pamti kako i na koji način su počeli sukobi na historijskim palestinskim teritorijama. To pitanje traje već 76 godina i dovelo je do smrti 100 hiljada ljudi. To je dovelo do gubitka života, migracije i raseljavanja nekoliko miliona ljudi. Hiljade djece, žena i starijih umiru u Pojasu Gaze. Uništavaju se bolnice, škole, džamije i crkve", rekao je Gaynutdin.

Naglasio je da to pitanje treba riješiti političkim putem.

"Nastavak nasilja će samo dovesti do izbijanja novih sukoba. Bez pravednog i sveobuhvatnog mira u svetoj zemlji ne može se garantovati ničija sigurnost u regionu. Pitanje Bliskog Istoka je bilo i ostaje jedan od najsloženijih globalnih problema. Trenutna kriza može se riješiti samo u okviru izgradnje pravednog svjetskog poretka zasnovanog na principima multipolarnosti i ravnoteže različitih centara moći", kazao je on.

Podsjetio je da se Rusija zalaže za uspostavljanje nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine, s Istočnim Jerusalemom (Al-Quds) kao glavnim gradom.

"To bi značilo okončanje nasilja, osiguranje dugoročnog mira i stabilnog razvoja na Bliskom istoku, globalnu sigurnost i smanjenje tenzija u svijetu", rekao je Gaynutdin.

Direktor IRCICA-a Kilic izjavio je da u različitim dijelovima svijeta rastu ekstremizam i nepravda.

"Efikasnost međunarodnog prava i dalje zavisi od volje onih koji donose odluke. Naprimjer, kao rezultat agresivnih napada na Palestince u Gazi, međunarodno pravo je očigledno prekršeno. Ako se globalno upravljanje ne zasniva na neograničenoj moralnoj svijesti, sigurnost svijeta i vladavina prava izgledaju nemoguće”, rekao je Kilic.

Predsjednik ISAM-a Bedir istakao je da se u današnje doba religija ponekad zloupotrebljava u razne svrhe.

"Dakle, religiju neki koriste kao izvor sukoba, pa čak i rata. U tom slučaju, neki ljudi počinju vjerovati da pripadnici drugih religija nemaju ista prava kao oni", kazao je on.

Naglasio je također da religije mogu zbližavati i ujediniti ljude.

"Muslimani i nemuslimani su živjeli zajedno u miru do 20. stoljeća. Razlog tome je što su ljudi poštovali vjerska pravila. Danas u nekim regijama muslimani ne mogu slobodno živjeti. Dešavanja u Palestini su primjer tome", rekao je Bedir.

Prema nezvaničnim podacima, danas u Rusiji živi više od 20 miliona muslimana, uključujući pripadnike više od 30 autohtonih ruskih naroda.