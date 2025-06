Ambasador Azerbejdžana u BiH i bivši šef azerbejdžanske diplomatije Vilayat Quliyev istakao je da je jedna od najvažnijih ostavština bivšeg lidera te zemlje Heydara Aliyeva to što je očuvao čvrsti nacionalni duh Azerbejdžana i u najizazovnijim periodima sovjetskih pritisaka, te utro put za nezavisnost i izrastanje zemlje u jednog od lidera regije.

Povodom stote godišnjice rođenja bivšeg lidera, u Azerbejdžanu se ova godina obilježava kao “Godina Heydara Aliyeva“, a taj jubilej se obilježava u posebnoj atmosferi nakon oslobađanja Karabaha.

Danas se obilježava i 20. godišnjica smrti Heydara Aliyeva, a o njegovom liku i ostavštini je za Anadoliju govorio ambasador Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini i bivši ministar vanjskih poslova te zemlje Vilayat Quliyev.

“Heydar Aliyev je bio veliki čovjek, lider i državnik koji ima posebno mjesto u historiji Azerbejdžana, ali i koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji bivšeg Sovjetskog saveza“, rekao je Quliyev.

Utiranje puta nezavisnosti Azerbejdžana

Quliyev je podsjetio da je Heydar Aliyev bio na čelu Azerbejdžana u dva navrata i to prvi put u periodu Sovjetskog saveza 1969-1982. i drugi put nakon proglasa nezavisnosti 1993-2003.

“Možemo reći da je u prvom mandatu na čelu Azerbejdžana u periodu Sovjetskog saveza postavio temelje i pripremio Azerbejdžan za nezavisnost. Sa zahvalnošću ga se sjećamo. Bilo je to teško tada shvatiti jer Azerbejdžan nije bio nezavisna zemlja, već u sastavu sovjetske imperije i pod velikim pritiskom Moskve. Međutim, Heydar Aliyev je odolio svim pritiscima i utirao put za nezavisnost i razvoj Azerbejdžana“, kazao je Quliyev.

Podsjetivši kako je 70-ih godina bila situacija u Sovjetskom savezu, takva da Azerbejdžanci nisu imali priliku da budu viši činovnici, Quliyev je kazao da je Heydar Aliyev to promijenio, a potom i proveo mnoge reforme kojim su otvorene mnoge fabrike i razvijana infrastruktura, privreda te otvorena mogućnost za kvalitetnije obrazovanje mladih.

“Bile su to sve pripreme za buduću nezavisnost Azerbejdžana… Jedna od najvažnijih ostavštna Heydara Aliyeva je to što je očuvao čvrsti nacionalni duh Azerbejdžana. Na sceni je bila jaka sovjetska ideologija, ali on je, uprkos tom pritisku, radio na jačanju azerbejdžanskih nacionalnog osjećaja“, kazao je Quliyev.

Podsjetio je i na to kako je veliki azerbejdžanski pjesnik Huseyn Javid (1882-1941.) uhapšen i prognan u Sibir za vrijeme Sovjetskog saveza i da je tamo i umro, a da je Heydar Aliyev pronašao njegov grob i donio njegove posmrtne ostatke u Azerbejdžan, gdje je ukopan u njegovom rodnom Nakhchivanu.

“Heydar Aliyev je spasio Azerbejdžan iz haosa i svojom vizijom, doveo s ruba raspada do blagostanja u kojem se danas nalazi“, kazao je Quliyev.

Ambasador Quliyev je kazao da je imao sreću da četiri godine radi u administraciji Heydara Aliyeva, kao ministar vanjskih poslova, te dodao da je imao njegovo povjerenje, ali da mu je mnogo zahvalan jer je mnogo toga naučio od velikog čovjeka i lidera kakav je bio Heydar Aliyev.

Vjera u svijetlu budućnost Azerbejdžana

Quliyev je napisao knjigu sjećanja na Heydara Aliyeva pod naslovom “Sjećanja na velikog čovjeka“.

“Bio je izuzetno velika ličnost, bio je od onih za koje se kaže da se rađaju u sto godina. Radeći s njima sam bio i svjedok njegovih sposobnosti, kvaliteta, volje i energije“, kazao je Quliyev.

I za vrijeme Sovjetskog saveza Heydar Aliyev je bio veoma uticajan u Moskvi i sa svojom energijom, političkom voljom i pronicljivošću je unosio dinamiku u institucije kao što je Politbiro, u kojem su bili uglavnom stariji političari, u svojim poznim godinama radnog i životnog vijeka.

“Heydar Aliyev je bio pravedan čovjek, uvijek na strani pravde i krasila ga je snažna politička volja. Imao je bogato iskustvo i znanje. Lako je uspostavljao kvalitetne kontakte i odnose s ljudima. Kao takav je stao na čelo Azerbejdžana i na temeljima koje je on postavio je izrastao Azerbejdžan kojeg danas imamo. Mnogo je vjerovao u svijetlu budućnost Azerbejdžana i u najtežim vremenima je govorio da će se Azerbejdžan izdignuti poput sunca. Pripremio je strategiju i ciljeve koje je u djelo sproveo naš aktuelni predsjednik Ilham Aliyev“, kazao je Quliyev.

Quliyev smatra da je važno napomenuti i to da je Heydar Aliyev odgojio budućeg lidera, predsjednika Ilhama Aliyeva i tako zemlju ostavio u sigurnim rukama.

“I danas se na svakom mjestu nalaze ostavština, tragovi i riječi Heydara Aliyeva i azerbejdžanski narod mu je mnogo zahvalan. Današnji Azerbejdžan je država koju je osnovao Heydar Aliyev. Upravo danas obilježavamo 20 godina od njegove smrti. Evo, 20 godina nema njega među nama, ali njegova djela su tu i svi ga se stalno i na svakom mjestu sjećamo s poštovanjem i zahvalnošću“, rekao je Quliyev.

Saradnja Azerbejdžana i BiH u zamahu

Ističući kako Azerbejdžan ima veoma dobre odnose s Bosnom i Hercegovinom, ambasador Quliyev je kazao da je mnogo potencijala za dodatno jačanje saradnje na različitim poljima.

“Veoma sam sretan da već godinu predstavljam svoju zemlju u Bosni i Hercegovini koja s Azerbejdžanom ima izuzetno jake historijske i druge veze, i narodi naših zemalja su veoma bliski. U poređenju s drugim evropskim zemljama, vidio sam kako su se ljudi u Bosni i Hercegovini znatno više i od srca radovali azerbejdžanskoj pobjedi u ratu u Karabahu“, rekao je Quliyev.

Važnim događajem za budućnost bilateralnih odnosa smatra i ovogodišnju posjetu azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Aliyeva BiH, te je dodao da su tada potpisani važni dokumenti za jačanje strateške saradnje na mnogim poljima, uključujući trgovinu, industriju i turizam.

On je ovom prilikom uputio čestitke narodima Azerbejdžana i BiH povodom nastupajućih novogodišnjih praznika te izrazio nadu da će u narednoj godini Azerbejdžan i Armenija potpisati sporazum kojim će Kavkaz postati regija mira i blagostanja. Izrazio je i nadu u skoro okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Naredne godine su i izbori u Azerbejdžanu, a Quliyev je izrazio nadu da će Ilham Aliyev biti ponovo izabran za predsjednika i nastaviti putem progresa kojim je Azerbejdžan vodio i proteklih godina.