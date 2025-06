Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će nastaviti napade na Pojas Gaze uprkos međunarodnom pritisku.

Press služba izraelske Vlade saopćila je da je Netanyahu posjetio vojni štab na jugu Izraela i razgovarao telefonom s vojnim zvaničnicima o nastavku napada na blokirani Pojas Gaze.

“Samo naprijed. Želim da nastavite do posljednjeg vojnika. Nastavićemo do kraja, do pobjede, dok ne uništimo Hamas“, rekao je Netanyahu jednom od vojnih čelnika Izraela.

Netanyahu je naglasio da je te riječi rekao “uprkos međunarodnom pritisku“ i poručio je da ništa neće zaustaviti Izrael.

“Ništa nas neće zaustaviti. Ovaj rat će se nastaviti“, poručio je Netanyahu.

Izjave izraelskog premijera uslijedile su nakon pojačanog međunarodnog pritiska na administraciju Tel Aviva zbog žestokih napada na Pojas Gaze.