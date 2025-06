U Republici Srbiji u nedjelju, 17. decembra, održaće se vanredni parlamentarni izbori, izbori za Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine i lokalni izbori za glavni grad Beograd i još 65 lokalnih samouprava.

Izborna šutnja uoči izbora počet će u ponoć, u noći između četvrtka i petka, i trajat će do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju, u 20 sati.

Izborna šutnja je period tokom koga je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procjene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate.

Izborna šutnja počinje 48 sati prije izbornog dana i traje do zatvaranja biračkih mjesta. Na biračkom mjestu i na 50 metara od biračkog mjesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

Zakonom o izboru narodnih poslanika Srbije za kršenje pravila izborne šutnje predviđene su novčane kazne, kako za pravna, tako i za fizička lica. To se odnosi na televiziju, radio, štampane medije, ali i na internet portale koji su registrovani kao mediji, dok kampanja na društvenim mrežama nije regulisana zakonom.

Zakonom o izboru narodnih poslanika u članu 170 se predviđa da će se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara (850 do 5.120 eura) kazniti za prekršaj pravno lice koje tokom 48 sati prije dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mjesta u medijima i na javnim skupovima objavi procjenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Kazna za odgovorno lice u mediju kreće se od 50.000 do 150.000 dinara (425 do 1.280 eura), za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara (170 do 425 eura), a za fizičko lice od 10.000 do 40.000 dinara (85 do 340 eura).

Na parlamentarnim izborima pravo glasa ima 6.500.165 građana, na pokrajinskim izborima u Vojvodini 1.669.734 građana, a na beogradskim izborima 1.613.190 birača, objavila je Republička izborna komisija (RIK).

RIK je utvrdio da će na glasačkom listiću biti 18 izbornih lista sa ukupno 2.817 kandidata. Biračka mjesta se otvaraju u sedam, a zatvaraju u 20 sati.