Kanton Sarajevo ove godine bilježi 35 posto više dolazaka i oko 25 posto više noćenja u odnosu na isti period lani.

Prema riječima Adise Kušundžije, glasnogovornice Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZ KS), ovo je rekordna godina kada je riječ o turistima i prešla je do sada rekordnu 2019.

"Od početka ove godine počeli smo bilježiti porast dolazaka i noćenja. Već smo tada najavili da bi ovo mogla biti rekordna godina, što se pred kraj 2023. i ispostavilo. Bilježimo oko 35 posto više dolazaka i oko 25 posto više noćenja u odnosu na isti period prošle godine. Kada govorimo o statističkim dolascima, tu dominiraju strani gosti koji čine 60 posto u odnosu na 30 posto domaćih gostiju", izjavila je Kušundžija.

Navela je da je i ta statistička slika promijenjena u odnosu na period pandemije koronavirusa kada su dominirali domaći turisti.

"Najviše gostiju imamo iz Turske, zatim su tu Slovenija, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati. Ponovo su nam se vratili i gosti iz Kine, među ovih top deset. Statistička slika je mnogo bolja nego proteklih godina, prešli smo onu rekordnu 2019. i možemo reći da je ova godina bolja u odnosu na sve ranije", pojasnila je Kušundžija.

Ove godine turisti se duže zadržavaju u Kantonu Sarajevo nego što je to bio slučaj ranije.

"Kada govorimo o zadržavanju turista u Kantonu Sarajevo, možemo reći da je i tu napravljen značajan pomak, pa smo sa ona dva dana došli do 2,5 ili tri dana zadržavanja. U stvari, kada govorimo o turistima iz dalekih zemalja poput Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, turisti ostaju znatno duže, čak i po deset, 15 dana. Nažalost, kada govorim o toj statistici moram naglasiti da ona nije dovoljna dobro, dakle, nemamo tačne podatke jer brojni turisti nisu prijavljeni na našoj aplikaciji. To je ono na čemu ćemo u narednoj godini značajno raditi, a to je prijava turista na našu aplikaciju na osnovu koje pratimo dolaske i noćenja", istakla je Kušundžija.

Veliki broj gostiju očekuje se i ove godine u Sarajevu tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Glavne sarajevske ulice zasjale su u punom sjaju nakon što su postavljeni ukrasi uoči božićnih i novogodišnjih praznika. Svijetleći ukrasi i jelke su na više lokacija, a ukrašena je i stara gradska jezgra na Baščaršiji.

Sarajevo je tradicionalno prepoznato kao regionalni centar najbolje zabave i javnih dočeka Nove godine uz najveće muzičke zvijezde.

Publiku će na dočeku 2024. godine ispred Vječne vatre zabavljati popularni bendovi "Bombaj štampa", "Zabranjeno pušenje" i "Crvena jabuka", te Elvir Laković Laka, koji će nastupiti umjesto ranije najavljenog benda "Letu štuke".

"Mislim da će kao i do sada, tokom božićnih i novogodišnjih praznika najviše turista biti iz regije, to su uglavnom turisti iz Hrvatske, Srbije, ali tu je i dijaspora iz Njemačke, Švedske i drugih zemalja. Tu su i turisti iz arapskih zemalja, koji nešto više dolaze tokom ljeta, ali ima ih i u ovom periodu. Bilježimo turiste iz između 140 i 160 zemalja", kazala je Kušundžija.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, kao i proteklih godina, radi na pripremi sadržaja koji će dočekati sve one turiste koji će doći u Kanton Sarajevo.

"Tako smo i ove zime podržali više od 40 različitih projekata koji će se dešavati u zimskom periodu, do marta. Tu su, između ostalih, projekti kojima ćemo obilježiti 40 godina Olimpijade. Taj događaj će se dešavati oko 17 dana i on će imati različite događaje, što u gradu tako i na planinama. Ima mnogo sportskih i muzičkih događaja", izjavila je Kušundžija.

Sarajevo je od 8. do 19. februara 1984. godine bilo centar svijeta, a cijela bivša Jugoslavija učestvovala je u organizaciji 14. zimskih olimpijskih igara.

"Tu su i naše olimpijske ljepotice koje smo promovisali na svim sajmovima u posljednje vrijeme. Pogotovo jer se radi o olimpijskim planinama koje imaju izuzetno kvalitetne staze. Snijega ima dovoljno, a imamo i nove hotele. Poenta i jeste vratiti olimpijski duh Sarajevu. Sigurno je da će februar 2024. biti pravi podsjetnik na sve ono što se dešavalo prije 40 godina", dodala je Kušundžija.