Mirovna aktivistkinja Aida Ćorović dobila je prošle sedmice pravosnažnu presudu Prekršajnog apelacionog suda Srbije po kojoj je kriva za remećenje javnog reda i mira, kada je u novembru 2021. gađala jajima grafit osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića.

Osuđena je na kaznu od 100.000 dinara (oko 852 eura), a u razgovoru za Anadolu istakla je da je jasno da se radi o političkoj presudi.

"To je demonstracija za javnost Srbije. Nije toliko meni upućeno, delimično jeste, naravno, ali Srbiji želi da poruči: 'ovako će proći svako ko se odupre vlasti. Nećemo imati milosti. Sve druge kriminalce ćemo pustiti ako su dio našeg klana'. Ali ako upozoravate na nešto što je rak rana ovog društva onda ćete proći kao bosi po trnju", kazala je Ćorović.

Ćorović je sa aktivistkinjom Jelenom Jaćimović privedena nakon što je na Međunarodni dan borbe protiv fašizma bacila nekoliko jaja na mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici u Beogradu.

U presudi se navodi da je Ćorović prekršila Zakon o javnom redu i miru jer je "bacala jaja u pravcu stambene zgrade" i vređala policijske službenike prilikom vršenja dužnosti.

Naglašava da ostaje pri ranijem stavu da novčanu kaznu neću platiti i da je spremna da ide u zatvor.

"Zaista mislim, ako je to cena da odem u zatvor na nekoliko meseci, nije to mala cena, ako ćemo da pričamo o ratnim zločinima i ratnim zločincima. Nadam se da će ovaj moj gest biti dovoljno snažan da se barem neka vrsta dijaloga na tu temu otvori. Meni prijatelji govore da treba da platim, ali ja kažem: zaista je to mnogo manja cena od onoga što su moji prijatelji doživljavali za četiri godine opsade Sarajeva. Zašto ja onda ne bi mogla da sedim u zatvoru", rekla je ova aktivistkinja.

Borba za pravdu i istinu

Odlučna je da cijeli slučaj iznese pred neku višu sudsku instancu u borbi za pravdu i istinu.

"Ja sam osuđena zato što sam kako se navodi 'gađala zgradu', a nigde se ne pominje ime Ratka Mladića. Srpsko pravosuđe i sudije koje su donele tu sramnu odluku odlično znaju da je Srbija izručila Ratka Mladića i da je država Srbija ratifikovala sve ugovore koji su vezani za saradnju sa međunarodnim sudovima, pre svega sa Haškim tribunalom. Međutim, to je sve gurnuto u stranu i oni su ti koji su opljuvali zakone i Ustav Srbije. Svakako ću pravdu tražiti u Srbiji, ostaje još jedna instanca, a nakon toga idemo na neki od evropskih sudova", kazala je Ćorović, dodajući da će tužiti državu Srbiju.

"Tužićemo i policajce koji su me tako brutalno napali i koji se nisu predstavili. Prekršili su sve uzuse svoje profesije. Imala sam i povrede. Svakako ću tužiti državu Srbiju jer policija koja se tako ponaša nije policija koja štiti građane i građanke Srbije", rekla je ona.

Napominje kako je primala prijetnje smrću nakon što je gađala jajima grafit osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića.

"Prijetnje dobivam povremeno, ali ono što je ogroman napredak u odnosu na prije dve godine, sada sam dobivala neuporedivo manje pretnji. S druge strane, mnogo je ljudi koji mi prilaze poslednjih meseci, čestitaju i kažu da sam ja uradila ono što su oni trebali da urade. To je za mene ohrabrenje da u Srbiji ima itekako sjajnih ljudi koji se nikako ne slažu sa ovom politikom", kazala je Ćorović.

Osuđenik za ratne zločine

Bivši komandant vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici.

Uprkos presudama međunarodih sudova, Srbija i njeni zvaničnici negiraju da se u Srebrenici 1995. godine dogodio genocid.

Mural, na kojem Mladić salutira prolaznicima, osvanuo je krajem jula 2021. godine, mjesec dana nakon presude u Hagu.

Svi pokušaji građana i aktivista da ga uklone nisu uspijevali jer su ga nepoznati autori, za koje se sumnja da su dio desničarskih i navijačkih grupa, kroz svega nekoliko sati vraćali u prvobitno stanje. Nakon što su ga aktivisti prekrečili u maju 2023. godine, više nije "prepravljan".