Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor Sretenu Miloševiću, osumnjičenom za genocid, dok su šestorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, koji se terete za ista djela, određene mjere zabrane.

Djelimično je, kako je saopšteno iz Suda BiH, uvažen prijedlog Tužilaštva, te je osumnjičenom Miloševiću pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva, dok je kao neutemeljeno odbijeno predlaganje da mu se ova mjera odredi i zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, uticati na svjedoke, sudionike ili prikrivače, objavio je Detektor.

“Mjera pritvora po ovom rješenju može trajati najdulje mjesec dana, računajući od dana lišenja slobode, odnosno do 14. januara 2024. godine, ili do nove odluke Suda”, navodi se u saopštenju Suda BiH.

S druge strane, odbijen je prijedlog za određivanje pritvora ostalim osumnjičenima – Lazaru Ristiću, Mladenu Mihajloviću, Dragoji Ivanović, Predragu Ristiću, Stanoji i Miloradu Birčakoviću.

Njima su određene mjere zabrane napuštanja boravišta, putovanja te zabrane sastajanja s određenim osobama.

“Mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba a najduže do pravosnažnosti presude, ako toj osobi nije izrečena kazna zatvora, i najkasnije do upućivanja na izdržavanje kazne, ako je toj osobi izrečena kazna zatvora. Kontrola opravdanosti trajanja mjera zabrane vršit će se po isteku svaka dva mjeseca“, navode iz Suda BiH.

Za Detektor je ranije iz Tužilaštva BiH potvrđeno da je riječ o nekadašnjim zapovjednicima i pripadnicima Zvorničke brigade VRS-a.

Svi osumnjičeni su u akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapšeni prošle sedmice na području Zvornika. Prema saopćenju SIPA-e, ove osobe su uhapšene zbog sumnje da su počinile krivična djela po individualnoj i komandnoj odgovornosti, kao i da su pomagali u genocidu.

“Osumnjičeni se dovode u vezu sa strijeljanjem i ubistvom oko 800 žrtava bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Orahovac, a nakon pada Zaštićene zone Srebrenica”, kazali su ranije iz Državnog tužilaštva.

Ranijim presudama je utvrđeno da su, prije ubistava u Orahovcu, zarobljeni Bošnjaci držani u sali škole “Grbavci” u ovom mjestu.