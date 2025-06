Povećanje koncentracije vrlo agresivnih otrovnih gasova u zimskim mjesecima u Sarajevu, ali i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, ne štete samo disajnim organima, već i kardiovaskularnom sistemu, izjavio je prim. dr. Mahir Tokić, specijalista za plućne bolesti.

"U Sarajevu govorimo o lošem zraku barem 40 godina. Ako ste stalno izloženi lošem zraku, onda u kontinuitetu 365 dana vaš organizam trpi loše uslove", kazao je Tokić.

U BiH se najčešće mjere koncentracije sumpor-dioksida, azotnog dioksida ili malih čestica PM2,5 i PM10. Upravo ove sitne čestice, poznate kao nevidljive ubice iz zraka, kako navode stručnjaci, predstavljaju prašinu manju od 10 mikrona, mješavinu čvrstih čestica dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaju kao posljedica kombinovanog utjecaja grijanja, saobraćaja i industrije.

Hronična stanja

"Kada govorimo o gasovima, oni su jako iritativni prvenstveno za sluznicu disajnih puteva, kako gornjih (nos, sinusi, ždrijelo, dušnik), a onda se spuštamo niže na donje disajne puteve gdje su srednji i mali bronhi, alveole. Sve to jako draži sluznicu i izaziva njezinu upalu, hemijskim putem. To nije infektivna upala od bakterija, virusa ili gljivica. Na taj način, ta sluznica, ako je stalno iziritirana će nakon izvjesnog vremena preći u hronično stanje i onda imamo trajne i nepovratne promjene na disajnim putevima, što dovodi do hroničnog bronhitisa, hronične opstruktivne bolesti, a može izazvati i alergijski rinitis, sinusitis, alergijsku astmu. Vidite, kada govorimo samo o disajnim organima, koje sve promjene možemo imati za posljedicu lošeg zraka", rekao je Tokić.

Ova upozorenja odnose se, ne samo na stanovništvo Sarajeva već i drugih gradova u BiH, uključujući Tuzlu, Banjaluku, Zenicu.

Rekao je da se zagađenje zraka najviše odražava na hronične bolesnike, poput onih sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća, astmom, bronhitisom, alergijskim rinitisom, ali i na najmlađu populaciju.

"Za posljedicu imamo trajna oštećenja prvo kod najmlađih, kod onih koji tek treba da postanu radno aktivno stanovništvo. Već imamo promjene koje su hroničnog tipa. Često izostajanje iz škole, sa posla i na kraju to dovodi do velikog finansijskog deficita. Naši građani, bez obzira na to u kojem gradu žive, moraju shvatiti da je u ovakvim uslovima neophodno da se najmanje kreću i da se ne izlažu ovako lošem zraku. Ako moraju, neophodno je da stave masku na lice. Počešvi od obične hirurške, do maski koje imaju daleko bolji efekat u smislu da ne propuštaju ni ove čestice od dva do deset mikrona", kazao je Tokić.

Utjecaj na kardiovaskularni sistem

Upozorio je da se, osim na disajnim organima, promjene dešavaju i na kardiovaskularnom sistemu.

"U ovom periodu imamo povećan broj osoba od srčanog, moždanog udara. Hronična oboljenja isprovocirana su ovakvom koncentracijom lošeg zraka i na taj način imamo štetu po naše zdravlje. Sugrađani bi trebali, ako su u mogućnosti, da izađu na veću nadmorsku visinu. Na taj način će barem za određeno vrijeme biti izloženi drugačijoj koncentraciji zraka. Pogotovo gdje će biti povećana koncentracija negativnih jona koji izuzetno povoljno djeluju na stabilizaciju ovih promjena i na taj način omogućavaju organizmu da se barem nakratko regeneriše i oporavi i da može funkcionisati u ovakvim uslovima", savjetovao je Tokić.

Kazao je da ga kao zdravstvenog radnika posebno zabrinjava činjenica da nadležni ne rade ništa konkretno na rješavanju ovog višedecenijskog problema.

"Ovo nije problem samo zdravstva, već i drugih resora. Dnevno u Sarajevu se vozi više od 100.000 vozila. Imamo ispuhe iz auspuha i štetne gasove. Na tih 100.000 auta imamo po četiri gume, što je 400.000 guma koje se kotrljaju i trenjem se oslobađa velika količina štetnih materija, u vidu katrana, različitih smola... Sve su to štetne materije koje direktno utječu na zdravlje. Naši sugrađani vole šetati upravo pored glavnih ulica, od male djece, do starijih. Stalno upozoravamo da se to ne treba raditi", poručio je.

Također, ističe, vrlo je važno voditi računa o imunitetu koji se može poboljšati adekvatnom prehranom obogaćenom svježim voćem i povrćem. Poseban akcenat treba staviti na unos više tečnosti, posebno vode, čaja i domaćih sokova.

Preporučio je ispiranje nosa i grla čajem od kadulje u rinfuzi, jer će time, kako je kazao, smanjiti koncentraciju štetnih materija u organizmu, smiriti nadraženu upalu i spriječiti upale.