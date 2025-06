Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Christian Schmidt izjavio je da je nova vlast u BiH ostvarila određeni napredak u smislu usvojenih zakona, ali da je važno da izbori budu fer i korektni, zbog čega je ključno da građani ne izgube povjerenje u izborni proces.

Poručio je jasno da će nametnuti tehničke izmjene Izbornog zakona BiH ukoliko Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne postigne rješenje do kraja godine.

"Imam poštovanje za odluke koje donosi parlament i zato govorim da je ovo moj posljednji poziv parlamentarnoj strukturi da donese odluku sama. Ukoliko ne, doći ću do vremenskih rokova i smatraću da je ovo nepoštivanje birača", kazao je Schmidt na konferenciji za novinare.

Naglasio je također da će apelovati na sve političke stranke u BiH da se učvrsti integritet izbornog procesa.

"Volio bih da domaći organi nađu rješenja, ali to mora da se desi sada, ne u narednom mjesecu ili godini. U naredne dvije-tri sedmice bi svi željeli da vidimo rezultat. Ukoliko do njega ne dođe, onda ne možemo zavisiti od nekih obećanja. Ove sedmice mora i ako se ne uradi, svi znaju da ima jedna osoba u gradu koja ima tu nadležnost i ovlaštenje da to donese", rekao je Schmidt.

Istakao je također da izmjene moraju podrazumijevati prijedloge Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE (ODIHR) i Grupe država u borbi protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO).

Pojasnio je da ovo nikako nije miješanje u rad državnog parlamenta nego jačanje demokratije u BiH na putu ispunjavanja zahtjeva koje traži Evropska unija (EU).

Dodao je također da ono što traži od parlamenta nije povezano s drugim pitanjima Izbornog zakona BiH, kao što je biranje članova Predsjedništva BiH.

"Istakao je da su posebno važne dvije stvari, a to su suverenost države kao i da izbori u zemlji budu fer i korektni. Bolji pravni okvir je potreban za izbore, jer se osjećaju stalne prevare. Njih je osjetio OHR, OSCE, Centralna izborna komisija, Venecijanska komisija i neke druge komisije. Moramo očekivati da politička klasa pruži odgovore na pitanja koja nisu komplikovana. Glas građana je potrebno da ide onome kome je namijenjen da se dadne, a ne onako kako bi željeli neki drugi", rekao je Schmidt.

Kako je kazao, neke od promjena su uvođenje elektronske provjere ličnih karata, videonadzora na biračkim mjestima, brojanje glasova, upotreba skenera, sankcionisanje političkih stranaka koje krše pravila, način izbora članova biračkih odbora koji trebaju biti lišeni političke kontrole, trajanje izborne kampanje i druga važna pitanja.

Pojasnio je da to mora ispuniti država koja planira da se pridruži Evropskoj uniji.

"Građanima BiH potrebno je dati mogućnost da glasaju na fer i korektnim izborima. Trebaju se učvrstiti mjere protiv izborne prevare. Najgore što se može desiti u jednoj demokratiji je da građani izgube povjerenje u izborni proces", kazao je Schmidt.