U Sudu Bosne i Hercegovine danas ponovo nije održan glavni pretres u postupku protiv predsjednika entiteta Republika Srpska (RS) Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika RS-a Miloša Lukića.

Ročište je trebalo biti održano povodom optužnice koju je protiv njih dvojice podiglo Tužilaštvo BiH zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Pretres je odgođen jer tužitelji Tužilaštva BiH nisu bili spremni za uvodne riječi, a Dodikova odbrana je tražila izuzeće tužitelja.

Dodik je rekao da je Tužilaštvo neozbiljno, neodgovorno i nepravno jer ne poštuje proceduru i poručio da će se ovo suđenje pretvoriti u suđenje BiH.

Dodik je rekao da su u Tužilaštvu BiH tužioci poput Nedima Ćosića koji nisu znali ni proceduru.

"Sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put. Mi poštujemo proceduru, za razliku od Tužilaštva koje to ne poštuje. Oni su mislili nešto na brzinu da smuvaju i da dođu ovdje do nekih poena koje neće dobiti", naglasio je Dodik.

U svom obraćanju okupljenim novinarima Dodik je više puta ponovio da zakon ne može da se mijenja odlukom, a da u BiH zakone isključivo donosi Parlamentarna skupština BiH, a u poslovniku o radu parlamenta kao predlagač nije predviđeno da visoki predstavnik može biti predlagač.

On je ponovio svoje stavove o nelegitimnosti u vezi visokog predstavnika Christiana Schmidta.

O jučerašnjoj objavi Christiana Schmidta u vezi Izbornog zakona BiH Dodik je rekao:

"Zamislite to, da neko nameće izmjene Izbornog zakona, a onda kažu Dodik se buni - krade izbore", rekao je on.

Naglasio je da je neprihvatljivo da se u zemlji nameću izborna pravila, koja treba da se dogovaraju između političkih subjekata.

"Istoga dana ako to uradi, a mi ga pozivamo da to uradi, mi ćemo donijeti naš izborni zakon u RS i da naša komisija RS provodi opštinske izbore pa da vidimo kako će Izborna komisija BiH provesti izbore. Ne bih mu savjetovao ali se radujem da to uradi. To je strašno, kao ovo namećem odluku o Krivičnom zakonu", rekao je Dodik.

Istakao je da hoće da živi u ustavnoj zemlji, a pošto toga nema i učiniće sve što bude mogao da ne živi u njoj.

"A neću iz nje otići, otići će Republika Srpska", rekao je Dodik.

Prethodno 6. decembra nije održan glavni pretres jer je odbrana uložila zahtjev da se suđenje iz Sarajeva premjesti u Banjaluku.

Podršku Dodiku pred zgradom Suda BiH u Sarajevu i danas su pružili su i predstavnici boračkih organizacija RS-a i određeni broj pristalica. Pridružili su im se zvaničnici iz RS-a uključujući članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović kao i predsjednik Vlade RS-a Radovan Višković.

Optužnica koju je podiglo Tužilaštvo BiH Dodika i Lukića tereti za nepoštivanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH (OHR). Za ovo krivično djelo je predviđena kazna od pola do pet godina zatvora.