Diplomate u Vijeća sigurnosti UN-a ponovo su odgodile u četvrtak glasanje o rezoluciji o povećanju humanitarne pomoći u Gazi, a u Egiptu je održana još jedna runda pregovora kako bi se zaraćeni Izrael i Hamas dogovorili o novom primirju kako bi taoci mogli biti oslobođeni.

Glasanje u UN-u je odgođeno uprkos tome što su Sjedinjene Države saopćile da sada mogu podržati izmijenjeni prijedlog koji bi zahtijevao da Izrael i Hamas dozvole korištenje "svih dostupnih ruta" za humanitarne isporuke.

Četrnaest Palestinaca ubile su izraelske snage u tri odvojena napada u četvrtak u sjevernom, centralnom i južnom pojasu Gaze, saopćili su medicinari.

Izraelski zračni napad uništio je kuću dr. Munira Al-Bursha, direktora ministarstva zdravstva Gaze, saopćli su medicinari. Bursh je ranjen, a jedna od njegovih kćeri je ubijena, navode medicinari.

Veliki broj pogibija od oko 20.000 ljudi o kome je izvijestilo ministarstvo zdravljstva Gaze tokom izraelske kampanje vojne odmazde izazvao je, međutim, sve veću međunarodnu osudu.

Za novinare je prvih deset sedmica rata bilo najsmrtonosnijih zabilježenih, navodi se u izvještaju Komiteta za zaštitu novinara (CPJ) sa sjedištem u SAD-u. Većina ubijenih novinara i medijskih radnika - 61 od 68 - bili su Palestinci, navodi se.

Pregovori su nastavljeni u četvrtak kako bi se pokušao izbjeći američki veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koju su izradili Ujedinjeni Arapski Emirati, a kojom bi se zahtijevalo da Izrael i Hamas dozvole "korištenje svih kopnenih, morskih i zračnih puteva do i širom cijele Gaze" za dostavu humanitarne pomoći. U četvrtak uveče u New Yorku, nakon sedmica razgovora i glasanja odgađanog danima, glasanje Vijeća sigurnosti ponovo je odgođeno do petka.

U izvještaju tijela koje ima podršku UN-a navodi se da se cjelokupno stanovništvo Gaze suočava s kriznim nivoom gladi. Rizik od gladi raste svakim danom, navodi se u Integriranoj klasifikaciji faza sigurnosti hrane, prenosi Reuters.