Rusija je u petak poručila da Ukrajina može potkopati čitav sistem Evropske unije (EU) ako postane njena članica.

Na konferenciji za novinare u Moskvi, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će ova zemlja biti teret koji EU neće moći podići.

"Ima puno riječi, ali zaista, naravno, primiti zemlju poput Ukrajine u EU... jednostavno bi potkopalo cijeli sistem EU. I trezvene glave razumiju da će to biti teret koji EU jednostavno neće moći da podigne i EU će se raspasti", rekao je Peskov.

Peskov je napomenuo da zvaničnici EU trenutno razgovaraju samo o mogućnosti da Kijevu daju članstvo, a iskustvo pokazuje da takvi razgovori mogu trajati decenijama.

Upitan o pokušaju ilegalnog preuzimanja imovine Rusije u zapadnim zemljama, Peskov je upozorio da će takav presedan, ako se dogodi, imati destruktivan efekat na čitav globalni finansijski sistem.

"Tema nezakonitog oduzimanja naše imovine stalno je na dnevnom redu i u Evropi i u Americi. Oni koji to pokušavaju da pokrenu, i oni koji će to provoditi, moraju shvatiti da Ruska Federacija nikada neće ostaviti na miru one koji su to učinili", naglasio je Peskov.

Nakon što je Rusija pokrenula svoju "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini u februaru 2022.godine, Sjedinjene Američke Države i EU zamrznule su milijarde njenih finansijskih sredstava.