Humanitarna pomoć koja je u organizaciji Udruženja Pomozi.ba, 4. decembra iz Egipta krenula ka Palestini konačno je stigla do stanovnika Pojasa Gaze. Paketi sa hranom i vodom podijeljeni su Palestincima u gradu Khan Younis na jugu Pojasa Gaze.

“Velika je stvar da je naša hrana stigla u ratnu zonu. Iako su šleperi prešli granicu prije nekoliko dana, uslijed prekida komunikacija i konstantnog granatiranja, čekalo se sa podjelom. Šta je sve bilo potrebno uraditi da bi hrana iz Egipta došla do ovih ljudi, koliko truda, rada, znoja, sikirancije, molitvi i čega sve ne, to samo nekolicina zna. Zato i kažemo da je ovo velika stvar. Tamo na terenu ovi paketi predstavljaju naše građane i poručuju ovim ljudima, očevima, majkama, nanama, dedama, djeci da znamo kako im je, znamo kroz šta prolaze i suosjećamo s njima, jer ono što smo jučer bili mi, danas su to oni“, istakao je Elvir Karalić, osnivač Udruženja Pomozi.ba.

Do sada je Udruženje Pomozi.ba putem partnerskih organizacija u Pojas Gaze poslalo humanitarnu pomoć u vrijednosti 687.387,04 konvertibilne marke (KM). Riječ je o paketima sa vodom, hranom i medicinskim potrepštinama.

Akcija za pomoć narodu Palestine i dalje ostaje otvorena. Svi koji žele novčane donacije mogu uplatiti putem web platforme www.pomoziba.org, bankovnih i Paypal računa udruženja, a pozivom na telefonski broj 17006, dostupan svim telefonskim bh. operaterima, doniraju se 2 KM.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal: paypal1@pomozi.ba (Pomoć za Palestinu)

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank 338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79

NLB Banka d.d 132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo 186-121-03108095-46

ASA banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo. Svrha: Pomoć za Palestinu.

Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE: UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo. Svrha: Pomoć za Palestinu.

Za uplate iz Turkiye:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

Istanbul, Turkiye. Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği. Açıklama: Pomoć za Palestinu.

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL. Het doel van de betaling: Pomoć za Palestinu

Za korisnike BBI, Union i ASA banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate.