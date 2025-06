Više od dva mjeseca nakon izraelske kaznene vojne ofanzive u Gazi, izvještaj Ministarstva kulture Palestine sadrži još jednu tragičnu statistiku: najmanje 28 palestinskih umjetnika, intelektualaca i pisaca u Gazi je ubijeno od 7. oktobra.

Oni su među više od 20.000 Palestinaca ubijenih u opkoljenoj obalnoj enklavi koja se suočila s neselektivnim i neprestanim izraelskim bombardiranjem nakon što su Hamasovi borci izveli prekograničnu operaciju bez presedana.

Izvještaj elokventno prikazuje dubok uticaj Izraela koji je u toku na kulturno tkivo Gaze, nudeći dirljivu priču koja naglašava ozbiljnost situacije.

“Rat protiv kulture oduvijek je bio u središtu rata agresora na naš narod, jer je pravi rat rat protiv narativa da se otme zemlja i njena bogata blaga znanja, historije i civilizacije, zajedno s pričama koje sadrži”, kaže dr. Atef Abu Saif u uvodu izvještaja.

Ističe da je suština ovog rata u nastojanju da se izbrišu oni koji ustraju da doprinose ovom bogatom kulturnom naslijeđu.

Odajući počast njihovom naslijeđu i osiguravajući da njihovi napori i djela ostanu neizbrisivi, predstavljamo skraćenu listu palestinskih književnih i umjetničkih ličnosti koje je Izrael brutalno ubio u posljednja dva mjeseca:

Heba Zagout

Vizuelna umjetnica i edukatorica likovne umjetnosti, 39-godišnja Heba Ghazi Ibrahim Zagout i njen sin ubijeni su 13. oktobra. U danima koji su prethodili njenoj tragičnoj smrti, snimila je video u kojem su prikazane njene slike dok ona strastveno raspravlja o svojim radovima, izražavajući svoj san o organiziranju umjetničke izložbe kako bi podijelila svoju kreativnost.

Njena umjetnost se često fokusirala na teme kao što su žene, domovina, priroda i duboka veza između majki i djece. Zagout, bivša studentica Al-Aksa univerziteta u Gazi s diplomom likovnih umjetnosti, prikazao je scene iz Starog grada okupiranog Istočnog Jerusalema, poštovane džamije Al-Aksa i crkve Rođenja u Beit Lahamu - značajnog mjesta za kršćane, obilježavanje Isusovog rodnog mjesta.

Hiba Abu Nada

Hiba Abu Nada, 32-godišnja pjesnikinja i spisateljica, ubijena je zajedno sa svojim sinom u izraelskom zračnom napadu na Khan Younis 20. oktobra.

Uspješna spisateljica dobila je priznanje za svoj doprinos, uključujući objavljene zbirke poezije i roman pod nazivom "Kisik nije za mrtve", koji je osvojio drugo mjesto na dodjeli nagrada Sharjah za arapsko stvaralaštvo 2017. godine.

Njena posljednja pjesma je podijeljena na X-u, nekadašnjem Twitteru, samo nekoliko dana prije njene smrti:

„Noć u Gazi je mračna osim sjaja raketa, tiha osim zvuka bombi, zastrašujuća osim udobnosti molitve, crna bez svjetlosti šehida. Laku noć, Gaza.”

Omar Abu Shaweesh

Pjesnik, romanopisac i posvećeni aktivista zajednice, Omar Faris Abu Shaweesh ubijen je 7. oktobra tokom granatiranja izbjegličkog kampa Nuseirat u Gazi.

Istaknut zbog svoje posvećenosti ciljevima mladih, Abu Shaweesh je suosnivač nekoliko udruženja mladih i stekao priznanja kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Među njegovim zapaženim nagradama su "Najbolja nacionalna pjesma godine 2007" s Međunarodnog festivala nacionalne pjesme i baštine u Jordanu.

Unapređujući njegov utjecaj, Arapsko omladinsko vijeće za integrirani razvoj Arapske lige dodijelilo mu je nagradu "Istaknuta arapska omladina u oblasti medija, novinarstva i kulture" 2013. godine.

Književni doprinos Abu Shaweesha bio je podjednako značajan, s nekoliko zbirki poezije i romanom, "Alā qayd al-mawt" (2016).

Njegovo naslijeđe seže dalje od njegovih pisanih riječi, odražavajući duboku posvećenost podizanju mladosti i promoviranju kulturnog bogatstva Palestine.

Inas al-Saqa

Poznata glumica i pedagogica specijalizovana za dječije pozorište, Inas al-Saqa je ubijena u izraelskom zračnom napadu krajem oktobra zajedno s troje svoje djece - Sarom, Leen i Ibrahimom.

Sklanjajući se u zgradi grada Gaze, porodica je pogođena, a Farah i Ritta su teško povrijeđene i na intenzivnoj su njezi.

Utjecajna ličnost na pozorišnoj sceni Gaze, Saqa je bila među pionirima dječijeg pozorišta i umjetnica vješta u vizuelnim umjetnostima.

Saqin filmski doprinos uključivao je uloge u filmovima "Sara" iz 2014. i "The Homeland's Sparrow", oba se bave značajnim društvenim pitanjima i palestinskom borbom. Osim glume, bila je poznata po svom kulturnom doprinosu, saradnji s pozorišnim grupama u Gazi.

Njena posljednja objava na društvenim mrežama izgleda kao zastrašujući testament: "Ponekad se osvrneš kako bi bacio pogled na svoju prošlost... i otkriješ da si izašao živ iz masakra..."

Yusuf Dawas

Palestinski pisac, novinar i fotograf Yusuf Dawas je 14. oktobra izgubio život u izraelskom zračnom napadu na svoju porodičnu kuću u sjevernoj Gazi.

Dawas, također gitarista, aktivno je učestvovao u inicijativi We Are Not Numbers (Mi nismo brojevi) u organizaciji osnovanoj u Gazi nakon izraelskog napada 2014. godine, posvećenoj podsticanju nove generacije palestinskih pisaca i mislilaca kako bi izvršili značajne promjene u palestinskoj stvari.

Tečno govoreći arapski i engleski, Dawas je opširno pisao i producirao video zapise u kojima se raspravljalo o nizu tema, uključujući njegovu težnju da putuje i istražuje svijet – san koji dijele mnogi mladi ljudi u Gazi, posebno s obzirom na više od šesnaest godina blokade nametnute izraelskom okupacijom.

Mohammed Qaryeqa

24-godišnji umjetnik Mohammed Sami Qaryeqa ubijen je 18. oktobra. Poznat po svom inovativnom pristupu, integrirao je tehnologiju s umjetnošću, prikazujući prizore iz svakodnevnog života.

Njegov posljednji post na društvenim mrežama prikazao je video na kojem se djeca igraju u bašti baptističke bolnice u Gazi, samo dan prije nego što je ona postala žrtva izraelskog zračnog napada, što je dovelo do tragičnog masakra s 500 poginulih i desetinama ranjenih.

Čak i u svojim posljednjim trenucima, Qaryeqa je nastojao ublažiti anksioznost i psihološki stres s kojima se suočavaju djeca i pacijenti u bolnici kroz svoju umjetnost, odražavajući nepokolebljivu posvećenost pružanju utjehe i utjehe u suočavanju s nedaćama.

Nour al-Din Hajjaj

Pisac i pjesnik Nour al-Din Hajjaj ubijen je u izraelskom zračnom napadu na njegovu kuću u Al Shujaiyya 2. decembra.

Poznat po svojim književnim doprinosima, autor je drame "Sivi" (2022) i romana "Krila koja ne lete" (2021). Hajjaj je bio aktivan učesnik u inicijativama kao što su Udruženje Cordoba i Fondacija Dani teatra.

Njegova posljednja poruka vanjskom svijetu bila je:

“Zovem se Nour al-Din Hajjaj, ja sam palestinski pisac, imam dvadeset sedam godina i imam mnogo snova.

Ja nisam broj i ne pristajem da moja smrt bude prolazna vijest. Reci i ti da volim život, sreću, slobodu, dječiji smijeh, more, kafu, pisanje, Fairouz, sve što je radosno - iako će sve to nestati u jednom trenutku.

Jedan od mojih snova je da moje knjige i moji spisi putuju svijetom, da moje pero ima krila tako da ga nijedan pasoš bez pečata ili odbijanje vize ne može spriječiti.

Još jedan moj san je da imam malu porodicu, da imam malog sina koji liči na mene i da mu ispričam priču za laku noć dok ga ljuljam u naručju.”

Navedena imena nude uvid u nebrojeni broj umjetnika, pisaca i muzičara koji oblikuju otporni umjetnički krajolik Gaze.

Kao što nas je još jedan istaknuti ubijeni palestinski pjesnik Refaat Alareer jednom podsjetio, ako umre, moramo živjeti da ispričamo njegovu priču:

Ako moram umrijeti, ti moraš živjeti da ispričaš moju priču, da prodaš moje stvari da kupiš komad tkanine i neke špage, (neka bude bijelo s dugim krajem) da dijete,

negdje u Gazi

dok gledam nebu u oči

čekajući svog oca koji je otišao u plamenu -

i ni od koga se ne oprosti

čak ni od samoga sebe -

vidi zmaja, mog zmaja koji ti napravi, kako leti gore,

i pomisli na trenutak da je melek tamo

vraćanje ljubavi.

Ako moram umrijeti

neka donese nadu,

neka bude priča.