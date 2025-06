Grad Zagreb je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb osigurao smještaj beskućnika u Velikoj Kosnici, a u Sesvetskome Kraljevcu u suradnji s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije.

"Korisnicima je osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama. Sve osobe u potrebi za smještajem mogu se javiti nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili Odjelu za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, Nova cesta 1, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili na telefonski broj 01/ 610 1801, kako bi se pokrenuo postupak privremenog smještaja", poručili su iz zagrebačke Gradske uprave svima kojima je potreban "krov nad glavom".

Prostor za 15 beskućnika u Vukovarskoj ulici, topli obrok u Župi sv. Antuna Padovanskog

Istaknuli su da je zbog hladnih i nepovoljnih vremenskih uvjeta Grad Zagreb otvorio i prostor u Ulici grada Vukovara 235 kako bi se osobama koje borave na otvorenom i nemaju drugi odgovarajući smještaj pružila mogućnost boravka u toplom. Riječ je o smještaju za 15 beskućnika koji je otvoren od 19 do 7 sati, uz osiguran suhi obrok i topli napitak. Svi ljudi koji su u potrebi mogu doći, nije potrebna prethodna prijava.

U zagrebačkoj Gradskoj upravi Hini su rekli i da su dodatno, radi socijalnog uključivanja beskućnika, osigurali i 45.125,75 eura za rad dva dnevna boravka u organizaciji Udruge Dom Nade te Udruge Pet plus.

Također, za topli obrok beskućnicima u pučkoj kuhinji Župe Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, u 2023. Grad je osigurao 113.000 eura. Svi ljudi koji su u potrebi mogu doći na topli obrok jer prilikom preuzimanja obroka ne moraju priložiti nikakav dokument.

U Gradskoj upravi kažu i da druge organizacije civilnog društva djeluju u prostorima koji nisu vlasništvo Grada, a za prostore u vlasništvu vjerskih zajednica koje pružaju skrb beskućnicima nemaju informacije.

Na pitanje hoće li se i u Branimirovoj ulici, gdje je pučka kuhinja, otvoriti prostor kako bi se beskućnici i tamo mogli skloniti za hladnih dana, odgovorili su da s obzirom na to da je za potrebe izvanrednog smještaja u hladnim danima otvoren prostor u Ulici grada Vukovara 235, kao i činjenicu da prihvatilišta koje financira Grad Zagreb trenutno raspolažu sa 45 slobodnih mjesta za muškarce i osam za žene, s mogućnošću dodatnih povećanja kapaciteta, trenutno ne planiraju otvaranje novih prostora za smještaj beskućnika u hladnim danima.

Budući da su prihvatilišta u Kosnici i u Sesvetskom Kraljevcu ipak dosta daleko, pitanje je hoće li Grad otvoriti prostor bliže centru, a u Gradskoj upravi odgovorili su da se do prihvatilišta u Kosnici može doći ZET-ovim autobusima 307 ili 308 iz Zapruđa s izlazom na stanici Kosnica - izbjegličko naselje, odnosno linijom 290 s Kvaternikovog trga s izlazom na stanici Velika Kosnica.

Do prihvatilišta u Sesvetskome Kraljevcu može se pak doći ZET-ovim autobusom 269 s Borongaja koji vozi do Sesvetskog Kraljevca.

Uskoro i prostor za beskućnike u zapadnom dijelu Zagreba, u Ilici 295

U Gradskoj upravi najavili su i da će, u okviru širenja usluga za beskućnike, prostor u Ulici grada Vukovara 235, koji je trenutno u funkciji izvanrednog smještaja, biti prenamijenjen u Dnevni centar za pružanje usluga beskućnicima, ali će i dalje, prema potrebi, biti u funkciji izvanrednog smještaja u hladne dane za što je u proračunu Grada Zagreba za 2024. osigurano 260.000 eura.

Pokrenuli su, kažu, i aktivnosti za osiguranje adekvatnog prostora u zapadnom dijelu Zagreba. Riječ je o prostoru od 200 četvornih metara u Ilici 295 za što je u gradskom proračunu osigurano dodatnih 500.000 eura, kako bi razvoj novih usluga i za beskućnike učinili dostupnima i u tom dijelu Zagreba kroz rad Dnevnog centra za integraciju socijalno ugroženih skupina.

Svaki beskućnik koji se nađe na ulici može doći u osigurane prostore i dobiti smještaj i hranu, istaknuli su u Gradskoj upravi.

"Korisnici u navedene prostore mogu dolaziti do popunjenja kapaciteta čiji broj kontinuirano pratimo. Do sada smo uvijek imali dovoljno kapaciteta za prihvat", naglasili su.

Kažu i da, nažalost, nemaju preciznih i provjerenih podataka o tome koliko je beskućnika u Zagrebu, no s obzirom na to da kapaciteta u prihvatilištima ima, trude se obuhvatiti sve one kojima je ta usluga potrebna i koji ju žele.