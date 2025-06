Sportska 2023. godina počela je tradicionalno velikim takmičenjem za rukometaše, ovog puta radilo se o Svjetskom prvenstvu koje je održano u Poljskoj i Švedskoj. Nakon dvadesetak dana sjajnog rukometa na svjetski tron se po treći put u istoriji popela selekcija Danske, koja je u finalu savladala velikog rivala Francusku rezultatom 34:29. U borbi za treće mjesto Švedska pred više od 20.000 svojih navijača u Stockholmu poražena je od Španije sa 36:39.

Od reprezentacija iz regiona Hrvatska, Srbija, Slovenija i Crna Gora su zaustavljene u drugom krugu takmičenja, dok je Sjeverna Makedonija stala još u prvom.

Najbolji teniser svijeta Srbijanac Novak Đoković sjajno je otvorio godinu na Australian Openu. Igrao je fenomenalan tenis i na kraju stigao do 22. Grand Slama u karijeri, čime se na vječnoj listi izjednačio sa Špancem Rafaelom Nadalom. U finalu Đoković je savladao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa ubjedljivih 3:0 u setovima.

Do titule u ženskoj konkurenciji došla je Bjeloruskinja Aryna Sabalenka koja je u finalu nadigrala Kazahstanku Elenu Rybakinu sa 2:1 u setovima.

Početkom februara u Maroku je održano FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, a pehar je na kraju očekivano podigao Real Madrid. “Kraljevski klub“ je u sjajnom finalu, rezultatom 5:3, savladao saudijski Al-Hilal.

U francuskim skijalištima Courchevel i Meribel od 5. do 19. februara održano je Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju. Najuspješnija bila je selekcija Švajcarske čiji su takmičari osvojili tri zlata, tri srebra i jednu bronzu. Pojedinačno najviše razloga za slavlje imao je Švajcarac Marco Odermatt koji je stigao do zlatne medalje u spustu i u veleslalomu.

Na stadionu State Farm u Glendaleu u američkoj saveznoj državi Arizona 12. februara odigran je 57. Super Bowl, finale Nacionalne lige u američkom fudbalu (NFL). Sjajnu utakmicu odigrali su Kansas City Chiefsi i Philadelphia Eaglesi. Na kraju je slavio Kansas City koji je preokretom u posljednjih pet minuta od 27:35 došao do trijumfa rezultatom 38:35 i stigao do trećeg šampionskog pehara u NFL-u. I ovoga puta, kao i 2020. godine, do slavlja ih je prevodio sjajni quarterback Patrick Mahoms, koji je proglašen za MVP-a 57. Super Bowla.

Od 2. do 5. marta u Istanbulu je održano Evropsko dvoransko atletsko prvenstvo. Od selekcija iz regiona Slovenija i Srbija uspjeli su doći do odličja. Za Sloveniju su srebrne medalje osvojili Tina Šutej u skoku s motkom i Anita Horvat u trci na 800 metara. Bronzane medalje Srbiji donijeli su Elzan Bibić u trci na 3.000 metara te Ivana Španović u skoku u dalj. Najuspješnija nacija prvenstva bila je Norveška sa četiri zlata i jednim srebrom.

U Kaunasu od 19. do 21. maja održan je Final Four košarkaške Eurolige na kojem su nastupili Real Madrid, Olympiacos, Monaco i Barcelona. Nakon trijumfa u polufinalnim duelima za pehar su se borili Real i Olympiacos. U sjajnoj utakmici, koja je riješena u posljednjim sekundama, slavio je “kraljevski klub“ rezultatom 79:78 i stigao do 11. naslova šampiona Evrope u klupskoj istoriji. U pohodu Reala na evropski tron značajnu ulogu su imali bh. reprezentativac Džanan Musa i hrvatski Mario Hezonja.

Drugi Grand Slam sezone Roland Garros održan je od 28. maja do 11. juna u Parizu, a ponovo je pehar podigao Đoković, koji je tako s 23. trofeja osvojena na najjačim ATP turnirima prestigao Nadala na vječnoj listi. U finalnom meču srbijanski teniser je savladao Norvežanina Caspera Ruuda sa sigurnih 3:0. U ženskom finalu Poljakinja Iga Swiatek bila je bolja od Čehinje Karoline Muchove sa 2:1 u setovima.

Finale Lige Evrope odigrano je 31. maja u Budimpešti, a sastali su se fudbaleri Seville i Rome. Susret je završen rezultatom 1:1, a isti ishod je bio i nakon produžetaka pa su se morali izvoditi penali. Uspješnija je bila Sevilla koja je tako došla do čak sedmog pehara u Ligi Evrope.

Sedam dana kasnije u finalu UEFA Konferencijske lige u Pragu sastali su se West Ham United i Fiorentina. Pobjednik je riješen u posljednjoj minuti utakmice, kada je Jarrod Bowen pogodio za vodstvo West Hama 2:1. Prethodno je Mohamed Benrahma pogodio s penala u 62. minuti za vodstvo engleskog kluba, da bi pet minuta kasnije izjednačio Giacomo Bonaventura.

Velikim finalnom Lige šampiona u Istanbulu 10. juna je okončana evropska fudbalska klupska sezona. Za najprestižniji pehar na klupskom nivou u Evropi borili su se Manchester City i milanski Inter. Iako su oba tima odigrala odličnu utakmicu i bili gotovo potpuno izjednačeni engleski klub je uspio slaviti golom Rodrija u 68. minuti i po prvi put u klupskoj istoriji doći do naslova šampiona Evrope. Za Inter je do 57. minute igrao bh. reprezentativac Edin Džeko, dok je Hrvat Marcelo Brozović odigrao cijeli susret.

Od 14. do 18. jula u Holandiji je održan završni turnir UEFA Lige nacija na kojem su uz domaćina igrali Hrvatska, Španija i Italija. Hrvati su u polufinalu poslije produžetaka s 4:2 savladali Holanđane, dok su Španci bili bolji od Italijana rezultatom 2:1. U finalu, igranom u Rotterdamu, nije bilo golova ni poslije regularnog dijela, ali ni nakon produžetaka pa su se izvodili penali. Slavila je Španija rezultatom 5:4 i osvojila treće izdanje Lige nacija.

Od 4. do 19. jula u Beogradu je održano Evropsko juniorsko prvenstvo u plivanju na kojem je dominirala sjajna bh. plivačica Lana Pudar. Osvojila je čak tri zlatne medalje u disciplinama delfin 50, 100 i 200 metara. Pri tome fenomenalna Pudar je postavila rekorde evropskih juniorskih šampionata u sve tri discipline.

Treći Grand Slam sezone, Wimbledon, donio je i prekid dominacije Đokovića u 2023. godini. Iako je Srbijanac stigao do finala nije uspio podići pobjednički pehar. U finalu ga je zaustavio mladi Španac Carlos Alcaraz, koji je u sjajnom meču slavio sa 3:2 u setovima. U ženskoj konkurenciji pobjednički pehar podigla je Čehinja Marketa Vondrousova koja je savladala Tunižanku Ons Jabuer sa 2:0 u setovima.

Od 15. augusta do 3. septembra održano je Evropsko prvenstvo za odbojkašice kojem su domaćini bili Estonija, Belgija, Njemačka i Italija, a nastupile su četiri selekcije iz regiona: Srbija, Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina. Najdalje su otišle srbijanske odbojkašice, koje su stigle do finala u kojem su poražene od Turkiye, i to nakon velike borbe, rezultatom 2:3. Ostale selekcije iz regiona takmičenje su okončale u prvom krugu takmičenja. Najbliže prolasku bile su bh. odbojkašice, ali ih je koštala lošija set razlika od Rumunije i Švajcarske. U utakmici za bronzanu medalju Holandija je s 3:0 savladala Italiju.

Fudbaleri Manchester Cityja i Seville 16. augusta u Pireju, predgrađu Atine, odigrali su utakmicu UEFA Superkupa. Susret je završen bez pobjednika, rezultatom 1:1, pa su se izvodili penali, a uspješniji su bili “građani“ koji su slavili sa 5:4, navodi Anadolu.

Svjetsko atletsko prvenstvo održano je od 17. do 29. augusta u Budimpešti. Iz regiona do medalja su ponovo došli Srbija i Slovenija. Srbiju je ponovo obradovala Ivana Španović i to zlatnom medaljom u skoku u dalj, dok je Sloveniji srebrno odličje donio Kristijan Čeh u bacanju diska. Ubjedljivo najuspješnija nacija bile su Sjedinjene Američke Države čiji su atletičari i atletičarke osvojili čak 29 medalja, od čega 12 zlatnih, osam srebrnih i devet bronzanih. O tome koliko su američki takmičari dominirali dovoljno govori podatak da je drugoplasirana Kanada osvojila četiri zlata i dva srebra.

Filipini, Japan i Indonezija od 25. augusta do 10. septembra bili su domaćini Svjetskog prvenstva za košarkaše. Potpuno neočekivano do finala nisu stigle Sjedinjene Američke Države, koje su se cijelim tokom turnira mučile i na kraju osvojile tek četvrto mjesto. U borbi za bronzu savladali ih je Kanada rezultatom 127:118 poslije produžetaka. U senzacionalnom finalu snage su odmjerili Srbija i Njemačka, kojima je prije početka turnira rijetko ko davao šanse da se mogu domoći same završnice. Nijemci su predvođeni MVP-em Mundobasketa Dennisom Schroederom stigli do prvog naslova svjetskih šampiona u istoriji. Njemačka je slavila, rezultatom 83:77, uz 28 poena spomenutog Schroedera, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Aleksa Avramović s 21.

Od 28. augusta do 16. septembra u Italiji, Bugarskoj, Sjevernoj Makedoniji i Izraelu održano je Svjetsko prvenstvo za odbojkaše. Od selekcija iz regiona najdalje je otišla Slovenija koja je osvojila bronzanu medalju, savladavši u utakmici za treće mjesto Francusku sa 3:2 u setovima. Za zlatnu medalju borili su se Poljska i Italija. Slavili su Poljaci sa ubjedljivih 3:0. Od ostalih reprezentacija iz regiona Srbija je stigla do četvrtfinala, Sjeverna Makedonija i Hrvatska eliminisani u osmini finala, dok je Crna Gora nastup okončala u grupnoj fazi takmičenja.

Posljednji Grand Slam sezone US Open odigran je od 28. augusta do 10. septembra u New Yorku, a pehar je u muškoj konkurenciji ponovio podigao Đoković. Srbijanski teniser je u finalu savladao Rusa Danila Medvedeva sa sigurnih 3:0 i stigao do 24. Grand Slam pehara u karijeri. U ženskoj konkurenciji slavila je domaća teniserka Coco Gauff koja je u finalu bila bolja od Bjeloruskinje Aryne Sabalenke sa 2:1 u setovima.

U novembru Đoković je na fenomenalan način zaključio 2023. godinu osvojivši i ATP finale koje se igralo u Torinu. U finalnom meču je savladao domaćeg tenisera Jannika Sinnera sa 2:0 setovima.

Od 21. do 26. novembra u Malagi je odigran i završni turnir Davis kupa, a na kraju je slavila Italija koja je u finalu savladala Australiju rezultatom 2:0.

Lana Pudar je u 2023. godini svoju klasu potvrdila i u seniorskoj konkurenciji. Na Evropskom prvenstvu u kratkim bazenima, koje je od 4. do 10. decembra održano u rumunskom Otopeniju, Pudar je u disciplini 200 metara delfin osvojila bronzanu medalju. Uz to je s vremenom 2:04,55 postavila novi juniorski rekord Evrope.

Zanimljivo ove godine odigrano je još jedno FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, ovoga puta u novom terminu u decembru. Naslov klupskog šampiona svijeta osvojio je Manchester City koji je u finalu deklasirao brazilski Fluminense sa 4:0.

Rukometašice su od 29. novembra do 17. decembra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj igrale Svjetsko prvenstvo. Sjajan turnir finalnom utakmicom zaključile su Francuska i Norveška. Do treće titule svjetskih šampionki stigle su Francuskinje koje su slavile s 31:28. Bronzana medalja pripala je Danskoj koja je u utakmici za treće mjesto, rezultatom 28:27, savladala Švedsku.

Od reprezentacija iz regiona najdalje je otišla Crna Gora, koja je eliminisana u četvrtfinalu. Hrvatska, Srbija i Slovenija zaustavljene su u drugom krugu takmičenja.