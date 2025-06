Ministar vanjskih poslova Turkiye Hakan Fidan je 2023. godine obavio 36 posjeta u 25 različitih zemalja, te održao 136 sastanaka sa svojim kolegama iz 72 različite zemlje.

Fidan nastavlja svoje intenzivne diplomatske aktivnosti u skladu s diplomatskom vizijom Turkiye od svog imenovanja 4. juna 2023.

Prema informacijama dobivenim iz diplomatskih izvora, ministar Fidan je u prvih sedam mjeseci obnašanja dužnosti prešao ukupno 212.950 kilometara radi diplomatskih kontakata u inostranstvu i pet puta obišao svijet koji ima obim od 40.075 kilometara.

Fidan je održao ukupno 136 sastanaka sa ministrima vanjskih poslova 72 različite zemlje, od SAD-a do Luksemburga, od Čilea do Bruneja, od Vijetnama do Danske.

Kao što je tradicija vlada Turkiye, Fidan je svoje prve posjete u inostranstvu upriličio Turskoj Republici Sjeverni Kipar (TRSK) i Azerbejdžanu, u pratnji predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

U okviru jačanja bilateralnih odnosa Turkiye sa vanjskim svijetom u svim oblastima i aktivnog vanjskopolitičkog pristupa, Fidan je kao ministar vanjskih poslova ostvario ukupno 36 posjeta 25 različitih zemalja te prešao ukupno 123.480 kilometara.

Fidan je po tri puta posjetio Azerbejdžan i SAD, po dva puta Italiju, Veliku Britaniju, Belgiju, Iran, Kazahstan, Egipat i Saudijsku Arabiju, a druge zemlje sa kojima je imao diplomatske kontakte bile su Crna Gora, Indonezija, Malezija, Mađarska, Irak, Ukrajina, Rusija, Turkmenistan, Liban, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Njemačka, Francuska, Španija, Kanada i Norveška.

Predstavljajući Tukiye na međunarodnim samitima i konferencijama, Fidan je prisustvovao brojnim sastancima koji se tiču Ukrajine, NATO-a, OIC-a, ali i brojnih drugih sastancima o različitim temama.

Pratio Erdogana u 17 inostranih posjeta

Ministar Fidan pratio je predsjednika Erdogana u njegovih 17 stranih posjeta, prisustvujući Samitu lidera NATO-a održanom u Vilniusu, glavnom gradu Litvanije, 18. Samitu lidera G20 održanom u New Delhiju, glavnom gradu Indije, Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Prisustvovao 16. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju održanom u Taškentu, glavnom gradu Uzbekistana, i Svjetskom samitu o klimatskim akcijama u Dubaiju.

Prešao 28.000 kilometara sa Kontakt grupom za Gazu

Ministar vanjskih poslova Fidan posvetio je značajan dio svog nedavnog rada zaustavljanju rata u Gazi i osiguranju trajnog mira.

Ističući neophodnost deklaracije o prekidu vatre i rješenja o dvije države na svojim bilateralnim sastancima, Fidan je privukao pažnju i međunarodnim inicijativama koje je provodio sa svojim kolegama koji su članovi Kontakt grupe koju su formirali OIC i Arapska liga kako bi zaustavili izraelske napada na Gazu.

Ministar Fidan je sa kolegama iz Kontakt grupe posjetio London, Pariz, New York, Washington, Ottawu i Oslo, gdje je prešao 28.387 kilometara, a posjetio je i Gazu. Uložio je intenzivne diplomatske napore da zaustavi krvoproliće i osigura trajni mir.

Ugostio je ministre vanjskih poslova 22 zemlje

U okviru međunarodnih samita i bilateralnih kontakata, ministar Fidan se sedam puta sastao sa američkim državnim sekretarom Antonyjem Blinkenom, pet puta sa ministrima vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije, četiri puta sa kolegama iz Malezije, Irana, Španije i Azerbejdžana, i prisustvovao sastancima Kanade, Italije, Katara, Uzbekistana, sastao se i sa ministrima vanjskih poslova Belorusije, Švedske, Mađarske, Grčke i Turske Republike Sjeverni Kipar po tri puta.

U različitim datumima u Turkiye ugostio ministre vanjskih poslova 22 zemlje, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Kinu, Grčku i Katar.