Početak 2024. godine donosi dva velika sportska događaja, od kojih će se jedan održati u regionu, tačnije u Hrvatskoj. Naime, od 4. do 16. januara u Dubrovniku i Zagrebu održaće se Evropsko vaterpolo prvenstvo na kojem će upravo Hrvatska pokušati odbraniti naslov šampiona Starog kontinenta. Region će osim domaćina predstavljati još Srbija, Crna Gora i Slovenija.

Evropsko prvenstvo za rukometaše na programu je nešto kasnije od 10. do 28. januara, domaćin je Njemačka. Iz regiona će nastupiti Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. Stoga je jasno da ljubitelje rukometa u regionu očekuje sjajan početak godine. Naslov šampiona Evrope braniće rukometaši Švedske.

U januaru, od 15. do 28, na programu je i prvi Grand Slam teniski turnir sezone Australian Open, a biće zanimljivo vidjeti može li Srbijanac Novak Đoković nastaviti tamo gdje je stao prošle godine, koju je zaključio osvajanjem US Opena i ATP finala, navodi Anadolu.

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima održaće se od 2. do 18. februara u Dohi, glavnom gradu Katara. Biće to sjajna prilika za mladu bh. plivačicu Lanu Pudar da se odmjeri sa najboljim takmičarkama svijeta uoči Ljetnih olimpijskih igara u Parizu. Također, i vaterpolisti iz regiona imaće priliku da svega mjesec dana nakon Evropskog prvenstva nastupe na još jednoj velikoj smotri.

Početak marta donosi Svjetsko dvoransko atletsko prvenstvo koje će se održati u škotskom Glasgowu. Posljednjeg dana trećeg mjeseca u godini u Srbiji će se održati Evropsko prvenstvo u krosu.

Od 21. do 26. marta biće odigrane utakmice baraža za EURO 2024 u Njemačkoj nakon kojeg će biti poznata i preostala tri učesnika. Među selekcijama koje će kroz baraž pokušati izboriti plasman na Evropsko prvenstvo je i Bosna i Hercegovina, koja će u polufinalu 21. marta u Zenici ugostiti Ukrajinu. U slučaju trijumfa izabranici selektora Save Miloševića u finalu 26. marta će također biti domaćini, a rival će im biti bolji iz duela Izrael – Island.

Maj nam donosi Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu, čiji domaćin će biti Češka Republika. Takmičenje će se održati od 10. do 26. maja, a titulu svjetskog šampiona braniće Kanada.

Kraj maja i početak juna rezervisan je za finalne utakmice UEFA-inih klupskih takmičenja za sezonu 2023/24. Finale Lige Evrope na rasporedu je 22. maja na stadionu u Dublinu, a Konferencijske lige 29. maja u Atini na stadionu AEK-a. Finale Lige šampiona zakazano je za 1. juni na londonskom Wembleyju.

Od 26. maja do 8. juna na programu je drugi Grand Slam teniski turnir sezone Roland Garros.

Ljeto 2024. godine donosi kulminaciju sportskih dešavanja, a počinje sa Evropskim prvenstvom u fudbalu koje će se od 14. juna do 14. jula održati u Njemačkoj. Od selekcija iz regiona plasman su kroz kvalifikacije osigurali Hrvatska, Srbija i Slovenija, dok im se Bosna i Hercegovina može priključiti kroz baraž. Naslov šampiona Evrope braniće Italija.

Od 20. juna do 14. jula održaće se još jedno veliko fudbalsko kontinentalno takmičenje Copa America, koja će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama. Naslov će braniti Argentina, a uz deset južnoameričkih selekcija nastupiće i šest iz Konfederacije Sjeverne i Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF).

Niz sportskih događaja u ljeto 2024. godine upotpuniće i Wimbledon, treći Grand Slam teniski turnir sezone, koji je ovoga puta na programu od 1. do 14. jula.

Kao “šlag na tortu“ uzbudljivog sportskog ljeta 2024. godine dolaze Ljetne olimpijske igre u Parizu, koje će biti održane od 26. jula do 11. augusta.

Od 26. augusta do 8. septembra u New Yorku će se održati i posljednji Grand Slam sezone US open.

Kraj augusta i početak septembar je rezervisan za Ljetne paraolimpijske igre čiji će domaćin također biti glavni grad Francuske.

Nakon burnog sportskog ljeta uslijediće blago zatišje, a onda na kraju tradicionalno dolazi veliko takmičenje za rukometašice. Evropsko prvenstvo održaće se od 28. novembra do 15. decembra u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.